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產業拉貨告一段落 6月製造業PMI回落到50以下

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中經院今天發布6月採購經理人指數（PMI）回跌1.4個百分點至49.6%，結束5月短暫擴張行情，未來展望指數也回跌1.1個百分點至39.8%，連續第3個月緊縮。示意圖。路透
中經院今天發布6月採購經理人指數（PMI）回跌1.4個百分點至49.6%，結束5月短暫擴張行情，未來展望指數也回跌1.1個百分點至39.8%，連續第3個月緊縮。示意圖。路透

中經院今天發布6月採購經理人指數（PMI）回跌1.4個百分點至49.6%，結束5月短暫擴張行情，未來展望指數也回跌1.1個百分點至39.8%，連續第3個月緊縮。中經院副院長王健全表示，因為美國對等關稅7月9日期限將屆，不確定性造成製造業相對保守。專家表示，AI半導體相關產業仍非常熱絡，但其他產業拉貨已告一段落；從美國與中國PMI表現可以看出，美中台三方目前都是需求疲軟。

相對4月製造業因觀望呈現低基期，5月短暫轉為擴張，6月經季節調整後之台灣製造業PMI再度呈現緊縮，6月指數回跌1.4個百分點至49.6%。

中經院指出，由於時序接近美國對等關稅暫緩期截止日（7月8日），考量交期與航運不確定性，製造業接單與生產相對保守，6月季調後之新增訂單已連續3個月緊縮，指數回跌至47.1%，是2024年4月以來最快緊縮速度，生產指數也僅維持1個月擴張，隨即轉為緊縮。

中經院副院長王健全表示，由於關稅期限將屆增添不確定性，製造業相對保守，無論是出口及新增訂單，或是未來六個月展望都低於50%。各個產業差異性大，例如化學及生技產業雖有油價上升利多，但終端需求不明顯，PMI還是50%以下；基礎原物料則因關稅及經濟表現保守，下跌到41.2%；電子光學及電力機械雖表現略好，但因匯率及關稅不確定， 對未來展望也落在50%以下。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，PMI數據可以看出需求面已經連續三個月都在50以下，代表需求未拉動供給，所以拉貨不是需求拉動供給，而是供應鏈調整。此外，美國與中國PMI指數也可看到需求指標動能不足，顯示美中台三方都呈現需求疲軟。

不過白宗城也說，AI供應鏈仍是好不行，與PCB相關也都是非常好，業者都說設備追不上擴廠速度，至少目前看到仍是「一片熱」，很多產能還在擴充。但成熟製程及消費電子7月已熄火，預計接下來走勢還會拉回。

中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢認為，從基礎原物料、化學及交通工具等指數都下跌，他評估是川普拉貨已告一段落，也就是五月就拉完，因此六月生產指數都往下降。但是電力機械及電子光學等產業表現不錯，反映AI剛性需求還在。至於未來六個月展望很多產業都是掉到50%以下，反映的是關稅大限快到，目前傳聞川普不會再延期，很多不確性，另一個不確定性是川普關稅政策在貿易法庭判決敗訴，等於意味不確定性也會延續下去。

至於AI行情能否持續到下半年？簡錦漢表示，AI是剛性需求，很多電商以AI推產品到客戶端，營收大幅成長，因此不只用在科技，也是軍備競賽，他認為AI不只今年下半年還會持續，明年、後年都會持續成長，因為這是有終端需求及運用，而且現在終端運用只是小部分，未來會更多。

中經院副院長陳信宏也說，可以想像美國卯起來發展AI，中東國家也要急起直追，隨著先進晶片陸續推出，相關供應鏈一定會受惠。

至於非製造業採購經理人指數（NMI），因股市回升與國際科技大廠進駐台北市北士科帶動高階商辦需求，6月未季調之台灣非製造業NMI指數續揚2.4個百分點至54.3%。不過雖然時序進入暑假，但618檔期與汽車銷售旺季，部分產業旺季不旺，零售及住宿餐飲表現不如預期，加上總經情勢不明朗與消費力道趨保守，未來六個月展望指數僅微幅攀升0.3個百分點至 40.3%，連續4個月緊縮。

6月採購經理人指數（PMI)回跌1.4個百分點至49.6%，結束5月短暫擴張行情。圖／中經院提供
6月採購經理人指數（PMI)回跌1.4個百分點至49.6%，結束5月短暫擴張行情。圖／中經院提供

製造業 美國 拉貨 川普 PMI AI

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