駐越大使劉世忠：越南市場潛力仍在 台商很靈活懂得分散風險

美國總統川普上任發起關稅戰，引發全球經濟震盪，而越南成為各國企業分散生產基地的關鍵一環。駐越南台北經濟文化辦事處大使劉世忠1日受訪時指出，越南政府為留住資金，絕不會忽略在越南將近10萬台商的權利跟義務，而越南市場潛力仍在，很多台商還對越南抱有期待。

劉世忠1日出席新光人壽子公司越南新光責任有限公司開幕儀式，並於會後受訪時表示，川普政府宣布對等關稅之後，我們駐越南河內代表處以及胡志明市辦事處，都跟台商不同系統，包含台商總會及各分會，以及電子產業聯誼會保持非常密切的聯繫跟合作，一方面徵詢他們的看法跟意見，另一方面我們也跟越南政府第一時間反映台商的憂慮是什麼，關切的又是什麼。

幾周前也安排台商代表跟越南高層進行面對面的意見交換，越南政府的態度其實是蠻積極且善意的，他們也與台商說明，與川普政府之間的談判進度，而越南政府也跟台商掛保證，「絕對不會忽略在越南將近10萬台商的權利跟義務」。越南政府會盡力與川普談一個比較好的關稅，而另外一方面，假設萬一結果沒有說非常的理想，越南也會找出一些方法，來留住台商或是韓商、日商，包含提出一些租稅的優惠減免。

而近期越南政府也在進行重要的改變，就是中央政府組織的精簡還有地方政府的合併，從7月1日開始，將全國省級行政單位數量從63個減少至34個，這也會影響台商在越南的一些活動，訴求的對口可能也會出現改變，但這也是越南政府給外資的一個訊號，越南過去10、20年經濟起飛，如今也面臨產業轉型，而越南政府也宣示希望把北越打造成為往科技半導體發展。

至於川普關稅衝擊有多大？劉世忠表示，不同產業無法一概而論，傳產業、製鞋業、電子業的關稅都不一樣，因應方法也不同，比如台灣電子五哥幾乎五年前就開始陸續在北越設廠，也都有分散風險的準備，但也有觀察到，原先有更多台灣科技公司打算要來到越南投資，只是如今面對關稅，都還在觀望看結果。

劉世忠分析，外資在越南投資，第一多是韓國，第二名新加坡，第三名是日本，台灣則排在第四，但台灣曾經是越南外來投資第一名，而他也認為，越南市場潛力仍在，再加上越南的人口紅利，政府的經濟也想要提升效率，所以很多台商還對越南抱有一些期待。

但劉世忠也說，台商其實很聰明、很靈活，早在幾年前就開始分散風險，找尋適合的出路，不是所有的投資都放在越南，其他東南亞國家、墨西哥等都有投資。

談到新壽赴越南設立越南新光責任有限公司銷售產險，劉世忠認為，產險對台商會帶來幫助，因為越南自己產業在升級，台商早期的製造業也在進行轉型，更不要說越來越多非傳產業要進來，產險業也面臨著很多新的課題，包含氣候變遷、淹水等，都會造成越南的廠商的損害，再加上越南政府積極進行基礎建設，這中間就會有保險業的生意，新光的眼光精準，加上做了很多的調查，有洞悉到越南正在進行產業升級與轉型，因此是用國際化的眼光做在地化的經營，是一個很好的發展機會。