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駐越大使劉世忠：越南市場潛力仍在 台商很靈活懂得分散風險

經濟日報／ 記者戴玉翔／越南即時報導
駐越南台北經濟文化辦事處大使劉世忠出席越南新光責任有限公司開幕儀式。記者戴玉翔／攝影
駐越南台北經濟文化辦事處大使劉世忠出席越南新光責任有限公司開幕儀式。記者戴玉翔／攝影

美國總統川普上任發起關稅戰，引發全球經濟震盪，而越南成為各國企業分散生產基地的關鍵一環。駐越南台北經濟文化辦事處大使劉世忠1日受訪時指出，越南政府為留住資金，絕不會忽略在越南將近10萬台商的權利跟義務，而越南市場潛力仍在，很多台商還對越南抱有期待。

劉世忠1日出席新光人壽子公司越南新光責任有限公司開幕儀式，並於會後受訪時表示，川普政府宣布對等關稅之後，我們駐越南河內代表處以及胡志明市辦事處，都跟台商不同系統，包含台商總會及各分會，以及電子產業聯誼會保持非常密切的聯繫跟合作，一方面徵詢他們的看法跟意見，另一方面我們也跟越南政府第一時間反映台商的憂慮是什麼，關切的又是什麼。

幾周前也安排台商代表跟越南高層進行面對面的意見交換，越南政府的態度其實是蠻積極且善意的，他們也與台商說明，與川普政府之間的談判進度，而越南政府也跟台商掛保證，「絕對不會忽略在越南將近10萬台商的權利跟義務」。越南政府會盡力與川普談一個比較好的關稅，而另外一方面，假設萬一結果沒有說非常的理想，越南也會找出一些方法，來留住台商或是韓商、日商，包含提出一些租稅的優惠減免。

而近期越南政府也在進行重要的改變，就是中央政府組織的精簡還有地方政府的合併，從7月1日開始，將全國省級行政單位數量從63個減少至34個，這也會影響台商在越南的一些活動，訴求的對口可能也會出現改變，但這也是越南政府給外資的一個訊號，越南過去10、20年經濟起飛，如今也面臨產業轉型，而越南政府也宣示希望把北越打造成為往科技半導體發展。

至於川普關稅衝擊有多大？劉世忠表示，不同產業無法一概而論，傳產業、製鞋業、電子業的關稅都不一樣，因應方法也不同，比如台灣電子五哥幾乎五年前就開始陸續在北越設廠，也都有分散風險的準備，但也有觀察到，原先有更多台灣科技公司打算要來到越南投資，只是如今面對關稅，都還在觀望看結果。

劉世忠分析，外資在越南投資，第一多是韓國，第二名新加坡，第三名是日本，台灣則排在第四，但台灣曾經是越南外來投資第一名，而他也認為，越南市場潛力仍在，再加上越南的人口紅利，政府的經濟也想要提升效率，所以很多台商還對越南抱有一些期待。

但劉世忠也說，台商其實很聰明、很靈活，早在幾年前就開始分散風險，找尋適合的出路，不是所有的投資都放在越南，其他東南亞國家、墨西哥等都有投資。

談到新壽赴越南設立越南新光責任有限公司銷售產險，劉世忠認為，產險對台商會帶來幫助，因為越南自己產業在升級，台商早期的製造業也在進行轉型，更不要說越來越多非傳產業要進來，產險業也面臨著很多新的課題，包含氣候變遷、淹水等，都會造成越南的廠商的損害，再加上越南政府積極進行基礎建設，這中間就會有保險業的生意，新光的眼光精準，加上做了很多的調查，有洞悉到越南正在進行產業升級與轉型，因此是用國際化的眼光做在地化的經營，是一個很好的發展機會。

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