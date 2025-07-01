大而美法案拚進度 法人：債券投資以收益優先投等債攻守兼備

美國總統川普對等關稅戰暫緩期將至，儘管川普日前公開表示，除非這些國家已跟美國達成協議，否則不打算延長暫緩期限，但市場普遍預期協商將持續，且政策輪廓已初步形成，估計對全球經濟影響有限，展望後市，隨7月關稅政策明朗、經濟數據雜訊減少，進一步強化Fed降息預期，利率有望持續下行，短期內，預期美國財政擴張方向不變。不過「大而美法案」進入辯論階段，有望於7月通過，屆時債務上限解除後，有機會帶來大量發債需求。目前市場保持觀望，美國各天期公債殖利率普遍走跌。

國泰投資級公司債（00725B）基金經理人李育齡建議，隨著美國財政擴張下，發債需求上升，短線上可能導致殖利率仍有波動，投資配置可納入高信評公司債，以「收益優先」，有利提升投資組合息收狀況，其中又以信評BBB級是投等債中收益表現相對佳的債種，兼顧息收的同時，其違約率也較非投等債低，是進可攻、退可守的債券投資首選。國泰投資級公司債即是一檔聚焦BBB等級債券之標的，且落實產業分散，囊括通訊、能源、科技、醫療保健、核心消費、工業等，有助降低單一產業風險，7月還有除息話題，除息日將落在7月16日，最後申購日為7月15日。

李育齡指出，長線來看，考量關稅影響有限、信用債買盤回溫，讓投等債利差收窄，價格表現持穩，目前收益率仍在長線相對高點，投資價值浮現，若未來通膨可控、經濟持續放緩，聯準會仍有望在今年有1至2碼降息空間，加上金融監管趨於寬鬆，有望改善美債流動性，逐步反映在債市價格中。

對投資人來說，正迎來「高殖利率+低美元成本」的長線投資契機，目前投資級債券殖利率已攀升至歷史相對高位，而美元在上半年表現疲弱，寫下自1973年以來最差紀錄，台幣也出現一波升值。這樣的匯率環境，有利於投資人以較低的新台幣成本，分批布局美元計價的債券資產。國泰投信建議，投資人可採取「定期定額」策略，分散進場時點，降低匯率與利率波動風險，並將債券資產作為投資組合中的防守型配置，參與未來債市行情。