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訊聯攜慈濟醫院申請細胞治療計畫 鎖定退化性關節炎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

訊聯（1784）1日公告與佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院合作，依據衛福部「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，提出「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」的細胞治療計畫申請，進一步拓展在再生醫療領域的臨床應用。

行政院衛福部開放自體細胞治療技術後，訊聯近年與多家醫療機構進行合作，累積幹細胞治療應用研究經驗。此次合作由台中慈濟醫院擔任醫療執行單位，負責向衛福部提出施行計畫，訊聯則提供細胞製備服務，執行地點為其GTP標準細胞製備場所。此次申請細胞治療項目為自體脂肪幹細胞移植，適應症為退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。

訊聯表示，目前計畫進度仍處於行政審查階段，由台中慈濟醫院提交申請書進行書面與技術審查；後續將由訊聯提出細胞製備場所（CPU）查核申請，並接受衛福部食品藥物管理署進行GTP檢查。通過後，計畫將進入最終專家審查程序，審核完成並取得核定函後，可依規定登記並啟動實際收費診療服務。

訊聯強調，此次計畫目標為針對退化性關節炎與膝關節軟骨缺損患者，提供具臨床潛力的細胞治療選項，期望在取得主管機關核准後，為公司未來在再生醫療市場的營運開拓奠定基礎。由於目前此案尚處於申請審查階段，短期內對財務無直接影響。

衛福部 慈濟

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