快訊

彭振聲妻子墜樓身亡...柯文哲深感震驚抱歉 「因為我而讓大家受苦了」

北市松山死亡車禍！民間救護車鳴笛過紅燈 路口撞死機車騎士

民眾黨號召北檢外集結！支持者爆推擠 北市警第一次舉牌警告

聽新聞
0:00 / 0:00

無懼川普關稅戰！越南台商擴大投資 看好未來10到15年處於上升期

經濟日報／ 記者戴玉翔／越南即時報導
越南台灣商會聯合總會總會長袁濟凡指出，將加大對越南投資，承接中國大陸轉單效益。記者戴玉翔／攝影
越南台灣商會聯合總會總會長袁濟凡指出，將加大對越南投資，承接中國大陸轉單效益。記者戴玉翔／攝影

美國總統川普上任發起關稅戰，對各國課以10%到50%的對等關稅，其中越南更是重災區，但在越南政府祭出一連串的措施下，越南台灣商會聯合總會總會長袁濟凡指出，將加大對越南投資，承接中國大陸轉單效益；另外，越南胡志明市台灣商會會長曾潮星則看好越南經濟「未來10到15年都處於上升期」。

越南台灣商會聯合總會總會長、昶勇集團總裁袁濟凡指出，他在越南30年了，看著越南一路成長，現在有10萬台商在越南，越南新光的成立，他期待對台商是很好的加分，讓台商工作時得到很好的保障。面對川普的關稅戰，他相信台商都很有毅力，很多台灣商會的會員公司都說了會繼續擴展規模，代表台商對越南很有信心，而越南政府7月1日開始實施省市合併，對台商是一個很大的利基。

袁濟凡分析，其公司的客戶有NIKE、Adidas、Puma、New Balance、on running等，在這波關稅戰，以他自己所處的製鞋業，預估關稅落在30%左右，所以這次對於台商打擊很大，而越南政府也在關注此事，就怕台商轉移他國，事實上他的公司也在新加坡、印度尋找新的機會，但在越南也持續蓋廠，主要是為了將來中國大陸訂單移出時，越南能夠獲取更好的訂單量。

越南胡志明市台灣商會會長曾潮星指出，如今的越南與20幾年前相比，變化可以用天翻地覆來形容，而這些改變最主要是受到越南政策的影響，首先，國際上能簽的所有經濟互惠條件，越南沒有放掉任何一個，它的態度就是我通通要，因此對於台灣人、越南人、對國際上想要進越南市場投資的人，創造一個好的條件、好的關稅，吸引這些外資進來，所以它的態度是很明確的。

曾潮星指出，現任總理范明正，是專門做基礎建設的，因此在他任期中，可能越南的南北高速公路會通車，尤其越南下六省有幾條很重要的道路，高速公路一通車之後就帶動整個經濟，這點跟台灣早期很像。

中國大陸很多的企業必須外走、出海，出海後有三大方向，那就是泰國、印尼，以及最重要的角色越南，因為越南除了語言，其實文化與習俗跟大陸相差並不大。

因此近年很多中國大陸人進到越南投資，且力道非常大，也帶來許多經濟上的資助。

曾潮星說，再加上越南從7月1日開始，將全國省級行政單位數量從63個減少至34個，重組計劃的目的在於清除官僚障礙、簡化行政程序，並為實現可持續發展目標奠定基礎。這種程度的改革是很危險的，有可能會造成國家大亂，但這種大刀闊斧的改革，也讓外界看到他們的決心。

至於在川普祭出對等關稅後，台商赴越南設廠的情況如何發展？曾潮星表示，大家都比較憂慮這個方面，但是這兩天商會跟台灣駐越南的大使在有提到這個問題，川普日前透露有少數幾個國家可能已完成關稅談判，聽說越南有可能是其中之一，因此越南政府還是採客觀態度去面對這件事情，台商長久以來的憂患意識會比較強一點，所以單也不敢亂接，採比較穩當穩打的政策，而台商在越南設廠最多的還是加工出口業。

曾潮星指出，儘管在上一波公布對等關稅時，菲律賓較有優勢，但長期來看，越南在人口紅利方面優勢仍在，且越南人本身比菲律賓人還更勤奮，工作等各方面條件都會比菲律賓還好一些，所以台商應不至於移至菲律賓。

曾潮星認為，企業在越南發展的未來性比在台灣強，因此較有想法的年輕人，都會陸續到越南發展，不管是做生意或創業等， 預期越南經濟「未來10到15年都處於上升期」，甚至15年後有可能超越台灣。

關稅 越南 胡志明市 川普 台商

延伸閱讀

川馬再度開槓！川普威脅砍特斯拉政府補助 馬斯克怒回1句話

川普2作法造成 美元指數上半年跌近11%創半世紀來最差

川普轟日本不買美國米！網酸：味如嚼蠟…豬都不吃

亞洲這國搶第2談好川普關稅協議？金融時報曝「最快這周拍板」

相關新聞

無懼川普關稅戰！越南台商擴大投資 看好未來10到15年處於上升期

美國總統川普上任發起關稅戰，對各國課以10%到50%的對等關稅，其中越南更是重災區，但在越南政府祭出一連串的措施下，越南...

林新寶當選太陽光電發電系統公會理事長 宣誓推動綠電交易

中華民國太陽光電發電系統公會今舉辦會員大會同時進行理監事改選，原任首席副理事長、統益機電工程公司董事長林新寶當選第六任理...

統益集團董事長林新寶獲選太陽光電發電系統公會理事長 聚焦5大推動重點

中華民國太陽光電發電系統同業公會(PVGSA) 1日在台中舉行114年會員大會，完成第六屆理監事改選，會中並舉行新卸任理...

陳冲：歐盟長期順差 不利歐元躋身主要準備貨幣

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「全球歐元時刻、逐鹿金融霸權」為題指出，非美元化，不是一蹴可幾，至於鹿死誰手，就看是否滿...

美國對等關稅大限將至 張錫：AI剛需不變、台灣供應鏈長線看多

美國對等關稅暫緩期將於7月9日屆滿，國泰投信董事長張錫指出，儘管全球政經局勢動盪，關稅戰、地緣衝突推升油價與通膨壓力，整...

降息期待升溫 三大債市持續淨流入

隨著美國聯準會主席鮑威爾釋出更趨於平衡的政策訊號，加上美國經濟數據表現溫和，市場對於降息的期待升溫，推動債市整體大幅反彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。