無懼川普關稅戰！越南台商擴大投資 看好未來10到15年處於上升期

美國總統川普上任發起關稅戰，對各國課以10%到50%的對等關稅，其中越南更是重災區，但在越南政府祭出一連串的措施下，越南台灣商會聯合總會總會長袁濟凡指出，將加大對越南投資，承接中國大陸轉單效益；另外，越南胡志明市台灣商會會長曾潮星則看好越南經濟「未來10到15年都處於上升期」。

越南台灣商會聯合總會總會長、昶勇集團總裁袁濟凡指出，他在越南30年了，看著越南一路成長，現在有10萬台商在越南，越南新光的成立，他期待對台商是很好的加分，讓台商工作時得到很好的保障。面對川普的關稅戰，他相信台商都很有毅力，很多台灣商會的會員公司都說了會繼續擴展規模，代表台商對越南很有信心，而越南政府7月1日開始實施省市合併，對台商是一個很大的利基。

袁濟凡分析，其公司的客戶有NIKE、Adidas、Puma、New Balance、on running等，在這波關稅戰，以他自己所處的製鞋業，預估關稅落在30%左右，所以這次對於台商打擊很大，而越南政府也在關注此事，就怕台商轉移他國，事實上他的公司也在新加坡、印度尋找新的機會，但在越南也持續蓋廠，主要是為了將來中國大陸訂單移出時，越南能夠獲取更好的訂單量。

越南胡志明市台灣商會會長曾潮星指出，如今的越南與20幾年前相比，變化可以用天翻地覆來形容，而這些改變最主要是受到越南政策的影響，首先，國際上能簽的所有經濟互惠條件，越南沒有放掉任何一個，它的態度就是我通通要，因此對於台灣人、越南人、對國際上想要進越南市場投資的人，創造一個好的條件、好的關稅，吸引這些外資進來，所以它的態度是很明確的。

曾潮星指出，現任總理范明正，是專門做基礎建設的，因此在他任期中，可能越南的南北高速公路會通車，尤其越南下六省有幾條很重要的道路，高速公路一通車之後就帶動整個經濟，這點跟台灣早期很像。

中國大陸很多的企業必須外走、出海，出海後有三大方向，那就是泰國、印尼，以及最重要的角色越南，因為越南除了語言，其實文化與習俗跟大陸相差並不大。

因此近年很多中國大陸人進到越南投資，且力道非常大，也帶來許多經濟上的資助。

曾潮星說，再加上越南從7月1日開始，將全國省級行政單位數量從63個減少至34個，重組計劃的目的在於清除官僚障礙、簡化行政程序，並為實現可持續發展目標奠定基礎。這種程度的改革是很危險的，有可能會造成國家大亂，但這種大刀闊斧的改革，也讓外界看到他們的決心。

至於在川普祭出對等關稅後，台商赴越南設廠的情況如何發展？曾潮星表示，大家都比較憂慮這個方面，但是這兩天商會跟台灣駐越南的大使在有提到這個問題，川普日前透露有少數幾個國家可能已完成關稅談判，聽說越南有可能是其中之一，因此越南政府還是採客觀態度去面對這件事情，台商長久以來的憂患意識會比較強一點，所以單也不敢亂接，採比較穩當穩打的政策，而台商在越南設廠最多的還是加工出口業。

曾潮星指出，儘管在上一波公布對等關稅時，菲律賓較有優勢，但長期來看，越南在人口紅利方面優勢仍在，且越南人本身比菲律賓人還更勤奮，工作等各方面條件都會比菲律賓還好一些，所以台商應不至於移至菲律賓。

曾潮星認為，企業在越南發展的未來性比在台灣強，因此較有想法的年輕人，都會陸續到越南發展，不管是做生意或創業等， 預期越南經濟「未來10到15年都處於上升期」，甚至15年後有可能超越台灣。