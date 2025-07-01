林新寶當選太陽光電發電系統公會理事長 宣誓推動綠電交易
中華民國太陽光電發電系統公會今舉辦會員大會同時進行理監事改選，原任首席副理事長、統益機電工程公司董事長林新寶當選第六任理事長。他表示，上任後要以「推動綠電交易、打造能源價值鏈」為核心任務，同時以明年累積20GW太陽光電設置量為首要目標。
中華民國太陽光電發電系統公會是台灣再生能源最大社會組織，會籍達660號，實際會員數約5百人，理監事每屆任期3年，不連任。據統計，全台太陽光電的總設置量已突破15GW。林新寶致詞時說，這不再只是政府政策的成果，而是產業價值的體現。而且太陽光電已從早期的政策補助，逐步邁入市場化、商品化與彈性化的新時代。
他接下來要聚焦推動5項工作，分別是一、建立全綠電交易市場機制，二、推動光儲整合，強化時間電力價值，三、推動儲能異地轉供制度落地，四、改善饋線瓶頸，推動基礎電力建設，五、協助企業綠電採購與ESG落實。
改選在烏日臻愛花園飯店舉辦，第五屆理事長廖禎松在改選結束後，把印信交給林新寶，完成交接。林新寶在致詞宣達未來努力目標後，並請全體新任理監事上台合影，期待大家一起為產業努力。
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