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統益集團董事長林新寶獲選太陽光電發電系統公會理事長 聚焦5大推動重點

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
太陽光電發電系統公會完成改選，廖禎松(左)正式交棒給新任理事長林新寶(右)。記者宋健生／攝影
太陽光電發電系統公會完成改選，廖禎松(左)正式交棒給新任理事長林新寶(右)。記者宋健生／攝影

中華民國太陽光電發電系統同業公會(PVGSA) 1日在台中舉行114年會員大會，完成第六屆理監事改選，會中並舉行新卸任理事長交接典禮，第五屆理事長廖禎松正式交棒給第六屆理事長、統益機電工程董事長林新寶。

林新寶表示，他上任後將以「推動綠電交易、打造能源價值鏈」為核心任務，並聚焦以下五大推動重點：

一、建立健全綠電交易市場機制：公會將持續協助會員深入了解並參與如T-REC、VPPA、直供、自由交易等機制，並促進多元平台與撮合制度的建立，讓綠電價格更貼近市場價值，產業更加健全成熟。

二、推動光儲整合，強化時間電力價值因應「光+儲」政策發展：公會將協助會員案場導入儲能系統與智慧管理，讓綠電不僅能發，更能「在對的時間送到對的地方」，發揮削峰填谷與價格調節效益。

三、推動儲能異地轉供制度落地：因應地區併網限制與用電集中現況，公會將積極倡議建立儲能電力的「異地轉供」制度，使偏鄉儲能設施可供應都會區綠電需求，創造能源配置的新彈性。

四、改善饋線瓶頸，推動基礎電力建設：設置案場常受限於饋線容量不足，公會將與會員協力彙整區域現況，向主管機關與台電建言，推動饋線增設、升壓、共用機制等，以消除併網障礙，加速投資落地。

五、協助企業綠電採購與ESG落實：綠電已成為企業執行ESG與碳中和的重要關鍵，公會將搭建產業與企業之間的橋梁，促進穩定且可信賴的綠電供需對接，共創低碳經濟發展契機。

林新寶強調，在淨零轉型的路上，太陽光電仍是綠電的主力；未來的太陽光電，不只是發電設施，更是綠電資產、企業碳中和解方。

林新寶指出，隨著綠色電力發展的浪潮，ESG永續發展趨勢，大型品牌企業的選擇標準也逐漸演變，除了考量供應商的價格、品質和服務外，業界也更加重視供應鏈對組織減碳目標的貢獻，並也提出各自的淨零減碳目標。

太陽光電發電系統公會是再生能源界最大社團組織，會員會籍已超過660號，實際會員數約500人。公會已描繪出下一階段願景-以2026年累積20GW太陽光電設置量為首要目標。

台灣發展再生能源，太陽光電占比最大，2050年要邁向淨零，角色極為吃重。公會持續深化與政府及台電的協調機制、加速綠電交易自由化，並在產業技術升級、維運標準化與人才培育上加碼投入。

目前，台灣加入RE100組織的會員有36家如歐萊德、葡萄王（1707）、台積電（2330）、台達電（2308）、宏碁（2353）集團、聯電（2303）、華碩（2357）、鴻海（2317）科技集團等會員透過綠電投資自發自用、購買再生能源憑證(RECs)、簽訂綠電購售合約(PPA)等手段，達成綠電使用目標。

RE100加入的企業必須公開承諾，在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程，國際大廠輝達（NVIDIA）、GOOGLE、AMAZON宣告2030年100%使用綠電。

而依據台電的資訊，今年上半年用電相較去年維持微幅成長，主要來自半導體、AI產業的持續成長，預估今年夏季最高負載將達4,206萬瓩，較去年4,142萬瓩的紀錄創高。

林新寶說，台灣身為AI、半導體產業重鎮，其能源政策及電力供給都會影響廠商(如台積電、聯發科（2454）等)，加上今年5月確定輝達總部落腳於台北士林，電力供給議題動見觀瞻。

台灣屬外銷導向的產業鏈，國際大廠的淨零目標牽引著台灣半導體、AI供應鏈訂單量。現今綠電需求大於供給，面對政府拚淨零轉型提升台灣產業能見度之餘，綠電供給短缺的情形，期望政府正視此議題。

林新寶表示，他上任後將以「推動綠電交易、打造能源價值鏈」為核心任務。記者宋健生／攝影
林新寶表示，他上任後將以「推動綠電交易、打造能源價值鏈」為核心任務。記者宋健生／攝影

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