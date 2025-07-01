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華立最新 ESG 報告率先出爐 董座期許三大方向

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
華立董事長張尊賢。記者尹慧中攝影
華立董事長張尊賢。記者尹慧中攝影

華立（3010）最新ESG報告率先出爐，上市櫃公司為8月底才需上傳永續報告書，華立則搶頭香率先更新永續報告，該報告顯示，華立董事長張尊賢也期許未來三大方向，持續優化業務發展策略，並以科技創新為核心，提升企業競爭力。

華立最新年度永續報告亮點包含2024年新增三個重大主題，即：誠信經營、永續供應鏈管理、員工多元化與平等機會(DEI)。

張尊賢在報告書中提及，2024 年全球經濟仍面臨諸多挑戰，包含地緣政治風險、供應鏈重組、新興 AI 科技發展，以及全球氣候變遷帶來的影響。然而華立始終秉持創新、誠信、永續發展的經營理念，透過優化產品組合、強化供應鏈管理、深化全球布局，不僅穩固既有市場，更積極拓展新興領域，確保企業長遠發展。

面對產業快速變遷，張尊賢在報告書中提及，華立持續關注 AI、高速運算、半導體先進製程及先進封裝、智能工廠自動化、電動車等關鍵產業，並大力投入新材料與新技術的開發與應用。在全體同仁的努力下， 2024年公司營收首度站上800億，締造史上新高。展望 2025 年，我們將持續優化業務發展策略，並以科技創新為核心，提升企業競爭力。

在邁向淨零，強化環境承諾方面，張尊賢在報告書中提及，全球邁向 2050 淨零排放的腳步加快，華立身為高科技產業供應鏈的一員，積極響應政府與國際趨勢，於2023 年開始在台灣主要營運據點及全順物流、國軒科技兩家子公司推導溫室氣體盤查（ISO 14064-1）， 2024年取得華立台灣的第三方查證，盤查範疇並在去年推廣至海外的華南子公司，今年盤查觸角伸展至華東，明年步伐則會推進至東南亞。我們全力推展 GWP（全球暖化潛勢）為零的第四代 HFO 系列產品，並持續導入再生冷媒及 PCR（Post-Consumer Recycled）塑膠再生料，透過循環經濟模式減少碳排放。同時，推動 ISCC PLUS 國際永續性與碳驗證、GRS全球回收標準驗證，取得 ISCC PLUS 驗證可向客戶、投資者及合作夥伴展現華立對環境保護與永續經營的承諾，提升產品附加價值，進一步強化客戶忠誠度，並能幫助企業計算和管理碳排放，支持企業碳中和目標。至於導入 GRS 驗證可滿足綠色消費者需求，提升品牌信譽，使用回收材料有助於對原生資源的依賴，減少能源消耗與碳排放，提高資源使用效率，協助企業符合全球永續發展趨勢。

已於台灣及日本設置太陽能電站 將朝小水力、生質能和地熱等再生能源發展

張尊賢在報告書中提及，在算力即國力、電力即國力的年代，華立呼應政策開拓多元電力來源，滿足產業用電需求，提升國家競爭力。在新能源領域，華立已於台灣及日本設置 56.8MW太陽能電站，當年度減碳排放量超過 3.3 萬公噸， 2025年除耕耘太陽光電外，將朝小水力、生質能和地熱等再生能源發展，協助產業鏈夥伴邁向低碳轉型。我們深知企業在環境保護上的責任，未來將持續強化供應鏈減碳機制，並攜手客戶、供應商打造更環保的產業生態系。

華立始終堅信，人才是企業最重要的資產。持續優化薪酬制度，並連續多年入選「高薪 100 指數」，不論全體員工或非主管職員工的薪資水準，皆在電子通路業中名列前茅。我們也領先業界 20 年推行員工持股信託（ESOP），可吸引與留住人才，特別是關鍵人才的長期留任，藉此與同仁共享企業成長的果實，讓員工累積長期財富，提高退休生活保障。

為落實多元化（Diversity）、公平（Equity）、包容（Inclusion， DEI），華立積極營造性別平等與多元共融的職場環境，提升女性與多元族群員工的職涯發展機會。我們制定透明的人才招募與晉升機制，力保每位員工皆能在公平、公正的環境下發展潛能，並提供多元學習資源，鼓勵員工提升專業及管理技能。我們深信，只有具備多元包容文化的企業，才能真正激發創新，並在全球市場中保持競爭力。

此外，華立持續關注員工健康與工作環境，每年提供優於法規的健康檢查方案，並聘請職業專科醫護人員定期至公司進行健康管理。同時，我們推動職場菸害防制與室內空氣品質檢測，確保員工的身體健康，讓每位同仁都能在安全、健康的環境中發揮最大潛力。誠信是華立最重要的核心價值之一， 2022 年成立永續發展委員會，推動 ESG（環境、社會、治理） 策略，確保企業營運符合國際永續標準。 2025 年，我們將進一步強化公司治理架構，提升董事會對風險管理與永續發展的監督職能，讓公司在複雜多變的市場環境中穩健前行。

在供應鏈管理方面，推動負責任商業聯盟（RBA）行為準則，要求前十大供應商承諾遵守環境保護、職業安全衛生與勞動人權標準，並透過定期稽核，聯手供應鏈夥伴共同落實企業社會責任。我們堅信，只有建立具透明度與責任感的供應鏈，才能確保企業永續發展，並為社會帶來正向影響。

張尊賢在報告書中提及，華立積極參與產學合作，為台灣高科技產業培育優秀人才，連續多年支持材料學會舉辦 「華立創新材料大賽」，且為配合政府建構南台灣高科技 S 廊道，鼓勵南部各大專院校組隊參賽，帶動當地作品的質與量大幅提升， 2024 年的金質首獎就由成大摘下，主題為提供高效且節能的 AI 運算架構，以單一元件實現人腦神經元與突觸功能，設計構想與去年諾貝爾獎物理學獎的研究方向不謀而合。同時，未來將持續關注具創新且有應用價值潛力的作品，期待開展產學研跨界合作，共同推動材料科學的進步與發展，為科技創新貢獻力量。

子公司華港同樣大力支持材料科學領域的人才培養，自 2023 年起，獨家贊助「廣東大學生材料創新大賽」，擴大競賽的規格，提高獎金，帶動參賽隊伍增加，獲獎的榮譽感更顯著提升。吸引省內外多所知名高校及研究院所前來參賽，作品領域橫跨人工智慧、生物醫療、新能源等熱門議題，期盼透過賽事的舉辦為學生們提供一個展示自我、激發創新精神的平台。

張尊賢在報告書中提及，近期每年捐助「成大化工文教基金會」獎助清寒學生專心向學及獎勵成績優秀學生，並舉辦華立系列講座場場爆滿，每場次都吸引近 300 位師生參與，且為促進國際交流，贊助其參與國際研討會，提昇師生的專業能量及國際視野。並支持樂團推廣巴洛克與古典早期、保存臺灣歌謠，及培育青年樂團，形塑真善美的生活場域。

展望未來，華立將持續秉持誠信經營、科技創新、永續發展的核心價值，與供應商、客戶及全體利害關係人攜手共創更環保、更包容、更具韌性的未來。我們將不斷強化企業的社會責任、環境管理與公司治理，實踐淨零碳排、友善職場與供應鏈永續的承諾，為全球永續發展貢獻一己之力。

華立 太陽能

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