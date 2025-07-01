美國對等關稅大限將至 張錫：AI剛需不變、台灣供應鏈長線看多

美國對等關稅暫緩期將於7月9日屆滿，國泰投信董事長張錫指出，儘管全球政經局勢動盪，關稅戰、地緣衝突推升油價與通膨壓力，整體景氣仍呈現「先蹲後跳」格局。AI科技已成全球剛性需求，對台灣供應鏈有利，產業長線偏多，建議投資人可採定期定額，並在回檔時伺機加碼市值型ETF，掌握成長動能。

張錫表示，美國發動關稅戰主要作為談判籌碼，意在吸引海外資金與製造業回流。然而美國以服務業為主，製造業重返面臨彈性、分工及文化障礙，即使非成本問題，生產效率與良率也難維持，「關稅是手段，不是目的」。

根據麥肯錫報告，全球資金已明顯轉向AI產業，沒有AI題材的市場基本不漲。四大CSP廠商原規劃上千億美元資本支出，近期更加碼，推進雲端到終端的布局。麥肯錫預測，未來五年AI資料中心需求將成長至目前的3.5倍，半導體作為AI「軍火庫」，成為關鍵產業。

張錫表示，台灣供應鏈優勢在於掌握半導體與先進製程。經歷兩三年庫存調整，產業現正進入補庫存階段，呈現上升趨勢。台積電法說會亦預期未來5至10年樂觀，2奈米製程將量產，CoWoS封裝產能持續擴大，因應AI與高效能運算需求。

在資金面方面，張錫指出，主計總處預估台灣今年有逾4兆元超額儲蓄，若有效挹注市場，將成為經濟活水。雖近年外資賣超，台股卻未大跌，主因在於本土資金透過ETF進場穩盤。台灣ETF規模已超過6.3兆元，受益人數逾1500萬人，顯示投資人操作理性，擅長定期定額與逢低加碼。4月對等關稅衝擊時，反而形成「散戶軋法人、軋外資」的現象。

展望未來，張錫表示，AI發展仍處早期，資本支出將持續擴大，台灣在全球供應鏈中角色關鍵。他建議投資人可關注如國泰台灣領袖50（00922）等市值型ETF，涵蓋台灣50大市值企業，配置多元、具長線投資價值。操作上可採「逢低加碼」與「定期定額」雙策略，參與台股長期成長機會。