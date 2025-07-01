匯聚AI生態系 WAVE 2025展7月31日登場

人工智慧（AI）科技快速發展，為呼應企業在生成式 AI 與多元 AI 技術上的需求，數位發展部數位產業署與台北市電腦公會（TCA）共同籌劃「WAVE 2025（World AI Vision Exhibition）」，7月31日舉行。WAVE 2025 聚焦 AI 生態系鏈結與百工百業應用，預計匯聚超過百家國內外AI科技廠商，現場展示AI創新技術。

市調機構Gartner 3月公布「全球生成式 AI 支出預測」調查數據顯示，2025年全球生成式AI（GenAI）整體支出將達6440億美元，較2024年增加76.4%；Gartner指出，隨著市場上可用的GenAI服務與功能日益完善，企業資訊長（CIO）正逐步減少自行開發GenAI應用的比率，改採購專業供應商的GenAI服務或整合既有軟體中的GenAI新功能，以加速推動企業AI數位轉型。

WAVE 2025今年展出三大亮點，分別是「AI供應鏈完整集結 百工百業應用展現」、「AI技術 × 虛擬人 × 機器人 跨越現在與未來」、「全球脈動 × 技術破譯 × 落地應用 國際產業專家現場分享」，展出生成式AI應用、雲端AI運算平台、地端AI解決方案、AI機器人、企業AI服務等多元創新技術，並結合三日國際論壇，從產業需求、政策資源到人才培育多面向切入，並邀請IC設計大廠Tenstorrent日本法人代表取締役社長中野守、SUBARU株式會社執行役員CDCO（Chief Digital Car Officer，汽車數位開發最高負責人）柴田英司、KDDI等日本知名企業來台發表演說，協助企業加速導入AI，讓全民共同提升迎接未來AI浪潮的能力。