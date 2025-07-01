市場觀望關稅結果 台指期壓回收22,353點

美股標普500指數、那斯達克綜合指數30日創高下，帶動台指期1日早盤開盤時，以22,197點、上漲53點開出後，盤中一度衝至22,593點、上漲449點，但後續拉回，終場收在22,353點，上漲209點，漲幅0.94%，市場法人表示，由於關稅政策未果，市場持保守態度，上方賣壓仍在。

其中，台積電期收在1,080元，上漲20元，漲幅1.89%，電子期小漲0.98%，中型100期貨上漲0.68%。

市場樂觀看待美國關稅政策結果，雖過去加拿大與美國關稅談判看似緊張，但，周日，加拿大緩和態度，取消對美國科技公司數位服務稅，以利陷入僵局的貿易談判。

另外，歐盟有意接受美方課徵 10% 普遍關稅，但要求美方針對特定產業提供豁免，包括製藥、酒精、半導體及商用飛機等關鍵產業。

凱基期貨表示，這波外資淨空單大幅增加到5萬口之上，可能是期現貨套利所引起的，目前期現貨價差大幅收斂，預期後續外資淨空單水位將陸續降低。關稅豁免期即將到期，市場觀望氣氛較重，等待台灣稅率公布。