特別條例3日朝野協商 普發現金最快4日三讀
立院1日院會發布黨團協商通知，將於3日下午3時進行朝野黨團協商，協商內容包括「核三重啟公投發表會代表」、「特別條例草案」、「公平交易委員會組織法」三案，由立法院長韓國瑜主持會議。國民黨團提出的特別條例版本，包含普發萬元現金，最快有望於本周五（4日）院會三讀。
國民黨團原訂最快上周五（6月27日）擬通過「預算法增訂第81條之1條文草案」，當天院會排入討論事項議程第9案，最終未進入三讀程序。根據立委王鴻薇、林德福、賴士葆分別提出的預算法修法，規定該年度稅收超徵時，應與全民共享經濟果實，還稅於民，為普發現金提供法源依據。
國民黨團版特別條例草案，主張刪除挹注台電、國土安全韌性預算，以普發現金因應關稅衝擊。目前政院版與在野黨版本的特別條例草案，已於5月底經過經濟、財政兩委員會聯席會議初審；在立法院居多數的國民黨團先前則預計，院會將於7月份處理特別條例草案。
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