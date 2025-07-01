工讀勞檢448場違法、罰鍰1,282萬 違勞基法「這三項」最多

勞動部1日舉行「暑假打工權益暨113年度工讀生與部分工時勞動條件專案勞檢結果公開」記者會。依2024年專案執行結果統計，全國實施1,800場中，計有448場查有違法，違法率24.89%，合計罰鍰約1,282萬元。其中，違反勞基法規定主要以「未依法給付休息日出勤工資」133件、「國定假日出勤工資未加倍發給」113件及「使勞工連續出勤逾6日」109件為最多。

隨著學期結束暑假來臨，許多在學學子會選擇加入暑期工讀行列，透過打工方式提前體驗瞭解職場生活。為守護青少年朋友勞動權益，勞動部公佈違法事業單位名稱及樣態，也提醒相關申訴機制，均與一般勞工享有相同的權益，勞動法令的保障不會打折。

此外，勞動部規劃「114年工讀生與部分工時勞工勞動條件專案檢查」，預計執行至少1,800場以上，將優先選列前一年度查有違法之事業單位，以及大專院校暨校區周邊經常僱用學生族群之事業單位、大型或連鎖業者之直營據點與建教合作機構、產學合作機構為優先選列對象。

勞動部長洪申翰表示，今天記者會兩大主軸，第一是「對於去年專案勞檢的資訊公開」，包含2024年度工讀生與部分工時勞動條件檢查的結果；第二是「提醒打工族必要的權益」，勞動部希望提醒每一個年輕人利用暑假打工累積職場經驗時，自己所需要注意的權益。

洪申翰說明，勞動部這次把去年專案勞檢完整413筆違規裁罰紀錄與詳細的資訊，完整彙整到勞動部的網站和查詢系統，讓民眾公開查詢得到，最主要是因為從這麼多的違法案例中，不能只從個案解讀，也必須更加重視法遵的文化，與企業內部治理機制。

勞動部希望讓社會有更整體的理解，也希望各界都能更加重視，負責任的企業經營者也必須有更嚴謹的自我檢視。洪申翰強調，勞動法令是必須要遵守的，這是每個事業單位最基本的責任，也是對勞工最基本的尊重。

此外，為使青年學子在暑期工讀前，能瞭解應有的勞動權益保障，勞動部特別編製《職場高手秘笈》，該本工具書內容涵蓋求職準備、履歷面試、打工時應有勞動權益事項及需注意的職場安全、職場勞動三權概念等重要資訊，勞動部也鼓勵青年朋友於工讀前，能先詳閱，並善加利用這本全方位職涯工具書。

對於已投入工讀行列的青年學子們，勞動部再次對勞工朋友及雇主重申，不論工作時間長短，部分工時勞工與一般勞工同受勞動基準法保障，雇主務必要遵守勞動法令相關規定，避免違反勞動基準法令。針對常見工資給付爭議，勞動部表示，雇主不得預扣勞工工資作為違約金或賠償費用。

舉例而言，雇主不可以直接從勞工的工資扣除制服費用，也不可以在違約、賠償等事實未發生或其事實已發生，但責任歸屬、範圍大小、金額多寡等未確定前，就從勞工工資內扣除一筆款項，作為違約金或賠償費用。

另外，勞動部也強調只要是受僱於登記有案單位的勞工，不論工作時間長短，雇主都必須依規定為勞工投保勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險，並提繳勞工退休金，以保障勞工權益。學生打工族可透過勞保局e化服務系統、郵政金融卡、勞動保障卡、電洽或臨櫃辦理等方式查詢，隨時掌握雇主有無投保及提繳勞工退休金資訊，維護自身權益。

此外，除雇主提繳的退休金外，也鼓勵勞工自願提繳退休金，特別是學生打工族或社會新鮮人可及早參加，以增加專戶退休金，並享有稅賦優惠及參與收益分配等好處。

不論任何就業型態，「安全」的工作是基本準則，勞動部提醒青年學子在求職的過程，或是受僱後於執行職務時遭受性騷擾，均受到《性別平等工作法》的保障，雇主在知悉性騷擾情形時，應採取立即有效的糾正及補救措施，以保障被害人權益。若性騷擾行為人即為最高負責人或僱用人，或是雇主知悉後未處理，被害人可以直接向當地勞工行政主管機關申訴，以保障權益。

勞動部呼籲，雇主要重視員工的勞動條件及職場安全，並遵守勞動法令規定。青少年朋友打工時，如發現雇主有違反法令情事，可就近向當地勞動行政主管機關或撥打「1955」勞工申訴專線提出申訴，以維護勞動權益。

針對求職階段的求職防騙，面對暑期與畢業季求職高峰，勞動部提醒青年朋友在求職時務必提高警覺，現今詐騙徵才廣告常透過社群網站或Line等即時通訊軟體散布，內容常以「免經驗、高薪、工作輕鬆、快速致富」等不合常理條件吸引注意。部分不肖業者可能以話術誘導求職者簽訂貸款合約，應時刻保持警覺，並隨時注意現場安全環境。

求職時，青年應牢記「三要七不」原則：求職前要告知親友面試地點、檢視徵才內容是否合理、主動蒐集公司資料；應徵時不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不從事非法工作。如察覺異常，應立即離開或設法脫身，若懷疑涉及不法情事，可向各地方政府檢舉或直接報警處理，保護自身權益。