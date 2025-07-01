無薪假2,878人態勢趨緩 較上期減少17人

勞動部1日公布無薪假企業為171家，實施人數2,878人；跟上一次（6月16日）相比，本次家數增加11家，人數減少17人。受到美國對等關稅影響，實施無薪假的企業有42家，人數1,236人；跟上一次相比，家數增加了4家，人數增加了47人。

勞動部表示，本次無薪假企業為171家，實施人數2,878人。上一次於6月16日公布實施家數為160家，實施人數2,895人。本次家數增加4家，人數增加47人。較去年同期（2024年7月1日公布）家數為272家，實施人數為4,685人，本期與去年同期相比，減少101家，實施人數減少1,807人。

條平司副司長王金蓉說明，製造業這次減少20人，其中金屬機電工業增加9家、計95人，不過沒有比較大間的事業單位，都是小型的，比如小型的金屬製品、機械設備、製造等廠商。

王金蓉表示，資訊電子工業減少78人，主要原因是，其中有一家原本有80人實施無薪假，但因為實施時間到了，所以停止無薪假，後續再評估是否繼續實施，現在正在辦理相關作業。另外，化學工業增加3人，民生工業減少40人，減少的也是小型的事業單位。

王金蓉指出，這次實施無薪假的情形，跟上一次相比是持平，沒有太大的變化。這一次受到美國對等關稅影響，實施無薪假的事業單位有42家，人數1,236人。上一次無薪假有38家，人數1,189人。這一次多了4家、47人。

王金蓉解釋，從總體數據來看，這次跟上次相比，受到美國關稅影響的家數與人數有增加，並且整體無薪假的家數也有增加，不過總體人數減少17人。兩期相較而言，是比較持平的，受美國關稅影響增加了47人，差異其實不太大。

對於各界關心未來的情況，王金蓉說，現在美國關稅政策其實還是不確定，雖然預計將於9日公布，但一切還未定，目前這個時間點基本上還是有不確定性，勞動部會持續密切關注，了解後續狀況。

勞動部也提醒，雇主經與勞工協議，申請減班休息，雇主也必須給付給勞工最低工資28,590元，並非無薪，勞工的勞、健保也要正常投保。