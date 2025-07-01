羅瑋：全球資金移轉 下半年或明年出現聽話的聯準會

富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋在1日舉行的「2025富邦財經趨勢論壇」年中場記者會指出，關稅戰、大而美法案及債務飆升，美元資產面臨評價調整。上半年全球資金接連移轉至中港及歐洲，隨市場投資氛圍轉變，資金移轉潮可能下半年持續，須高度留意。

羅瑋表示，由於川普政策推動時程與影響層面超出市場預期，美國陷入停滯性通膨風險再起，美國例外論破滅；DeepSeek橫空出世改變了AI投資思維，引導市場資金重新配置，出現第一波金金移轉；川普政經變革促使歐洲各國自立自強，加速歐洲復興的預期；同時引起市場對美債可持續性的疑慮，亦導致全球資金出現移轉，投資人心態是否出現進一步變化，也是今年下半年必須高度留意的焦點。

羅瑋指出，受各項因素衝擊干擾，2025上半年全球金融市場震盪劇烈，MSCI全球指數波動率明顯上升。其中川普政府再度採取激進經貿政策。財政方面，美國政府債務與利息支出持續飆升。2024年美國聯邦政府債務高達36.2兆美元，年度利息支出1.1兆美元，為白宮加徵關稅的原因之一。2024年美國全年關稅收入為789.2億美元，今年前五個月關稅收入就達606.1億美元，其中對中國大陸課徵項目貢獻逾七成。羅瑋表示，短期美國財政收入看似增加，實則隱藏結構性赤字壓力，若利率居高不下或市場信心轉弱，美元資產將面臨評價調整。

6月18日Fed決議維持聯邦資金利率目標區間於4.25%~4.50%，為連續第四次會議暫停降息。聲明稿提及關稅不確定性於4月達到高峰後有所下降，但仍然偏高，且預計未來幾個月將陸續傳遞至消費端，強調持續按兵不動為最合適作法。羅瑋分析，Fed觀望立場凸顯當前在失業率與通膨雙重使命均遇到風險，點陣圖中位數顯示年底前依舊有2碼降息空間，惟委員立場趨於鷹派，2026、2027年底政策利率預估中位數較3月份預測上升1碼，隱含本波降息循環自9碼縮窄至8碼。

另一方面，儘管G10央行降息幅度超過Fed，但因全球資金移轉，美元走勢相對偏弱。美、歐、日三大央行維持縮表政策，隨著市場投資氛圍改變，長端債券殖利率上揚，導致債市波動加劇。羅瑋強調，目前美國短率比長率高，1年期以內國庫券比2年期更高，加劇財政負擔，另關稅也未導致通膨上漲；關注明年將出現「聽話」的聯準會，川普可任命兩席新理事，市場開始預期聯準會降息，債市投資人炒作10年期美債殖利率降至4%以下，可相當確定如果9月仍不降息，川普將於10月提名新主席人選，架空現任主席鮑爾，後續需留意市場對聯準會獨立性疑慮加深。

此外，2025富邦財經趨勢論壇年中場將於2日中午12:00於「富邦FUBON」LINE官方帳號、臉書粉絲團直播，集結富邦金控、台北富邦銀行、富邦投顧、富邦證券、富邦投信等專家團隊，分享下半年的經濟方向及最夯的ESG投資趨勢，聽眾可以在QA時間直接在線上與講者互動。