降息期待升溫 三大債市持續淨流入

隨著美國聯準會主席鮑威爾釋出更趨於平衡的政策訊號，加上美國經濟數據表現溫和，市場對於降息的期待升溫，推動債市整體大幅反彈。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年6月25日止，新興市場債基金由上周的淨流入47.7億美元，加速至淨流入57.9億美元，居市場之冠，投資級企業債從前一週的淨流入28.8億美元，升溫至淨流入46.8億美元，美國非投資級債券基金由上周的淨流入1.3億美元，加速至淨流入20.3億美元，反映風險胃納持續回溫，息收與資本利得雙利題材吸引目光。

安聯投信表示，債券資金流向顯示，全球風險偏好回溫，股市亦呈現普遍上漲格局。降息預期與經濟放緩的交錯因素，讓債券與股市在資金配置上同步受益，投資人重新評估利率走向與企業盈餘前景，展開新一輪佈局。

近期新公布的美國第1季GDP遭到下修，消費者支出成長創下疫情以來新低，5月商品貿易逆差則意外擴大，出口降幅創下近年紀錄。此外，截至6月14日當週的失業救濟申請人數升至2021年11月以來新高，顯示勞動市場動能明顯轉弱。市場解讀為經濟正在逐步降溫，聯準會有更大空間採取寬鬆措施。鮑威爾在國會聽證會上表示，若通膨趨緩，將具備提早降息條件，鴿派立場再度強化市場信心。

在債市走強與利率下行的背景下，可轉債亦強勁反彈，單周上漲1.89%，年初至今累積上漲5.77%。市場看好可轉債結合固定收益與股價上漲潛力的特性，尤其在科技股表現亮眼背景下，科技與成長型企業發行的可轉債成為布局焦點。

展望後市，市場預期聯準會最快可能於7月或9月展開降息循環，屆時將為債市帶來更明確的政策利多。中長天期債券具備更大評價修復空間，而風險債市則在殖利率優勢與資金支撐下，仍具延續表現機會。儘管利率路徑仍具變數，投資人宜採取「核心穩健、衛星進攻」配置策略來因應可能出現的波動與機會。

安聯投信表示，策略上，建議核心部位配置於投資等級債與美元計價新興市場債，做為利率敏感度高的防禦型收益資產；衛星部位可考慮配置非投資級債券與可轉債，追求資本利得與收益雙重報酬。同時，多重資產商品，適合作為降低波動配置工具，但宜降低比重並適時汰換為主流成長資產。

債市可望繼續受惠於美國經濟放緩與貨幣政策轉向。聯準會釋出的訊號顯示，只要通膨壓力持續回穩，降息啟動時間點或將較市場原先預期更早，最早可能落在第3季。此一變化將使利率中樞下行成為未來數季的主要趨勢，利多債券價格回升。投資人可視之為中長期債券配置的進場契機，特別是在殖利率相對高檔的時點提前布局，有助提升未來總報酬潛力。

根據歷史經驗，每當聯準會由升息循環進入降息初期階段，考量當前市場對聯準會政策已開始「押注降息」，若後續經濟數據繼續疲弱，則美債殖利率將持續走低，債市仍具資本利得空間。

在資產配置方面，安聯投信表示，亞洲與拉美的新興市場公司債亦可視為積極配置的一環，除了潛在息收機會，也有潛在資本利得，建議投資人維持彈性配置，搭配短中長期資產部位，穩中求進參與債券與股市的雙重機會。