關稅議題降溫 台灣車市6月回穩，掛牌34320台

因關稅及貨物稅相關議題熱度消退，台灣車市6月需求回穩，加上下旬政府關稅及貨物稅政策方向明確後，整體買氣回溫，最終總市場領牌數34320台，月增8%，年減17%。

和泰車表示，雖然總市場表現不如預期，但TOYOTA仍逆勢成長，6月登錄9728台，年增0.4%，單一品牌市占率28.3%，更奪下非豪華品牌轎車及休旅車雙料冠軍，累計1~6月掛牌數年增3%，其中，TOYOTA休旅車三雄表現尤為強勁，COROLLA CROSS登錄3794台，較去年同期成長66%，居全車種銷售冠軍。

和泰車表示，因美國對等關稅影響，消費者對關稅調降之預期心理導致市場觀望氣氛濃厚，6月高級車市場總登錄數為8413台，年減38.8%，總市場占比24.5%，而Lexus 6月份登錄1730台，年減34.2%，高級車市場占有率20.6%，為高級車市場排名第二。

展望7月，和泰車表示，在關稅議題有望定案、各廠牌加碼促銷活動集客之雙重加成下，整體市場買氣預估將大舉回溫，預估7月總市場45000台以上，去年比可達100%。