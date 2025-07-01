新台幣匯價還能衝？羅瑋：進一步大升可能性較小
新台幣前一日在中央銀行全力調節下，收盤重貶7.22角，但今天早盤強彈逾7角，將前一日的貶幅回收；富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋表示，美元指數修正壓力大，但新台幣相較其他貨幣，接下來進一步大升的可能較小。
富邦金控今天舉行「2025富邦財經趨勢論壇」年中場記者會；羅瑋表示，目前可說是風雨前的寧靜，美國總統川普的對等關稅政策延後至7月8日，最後結果目前仍不得而知，第3季將是全球政經局勢能否緩解的關鍵觀察期，建議企業與投資人應提升現金流防禦力，並密切關注貿易政策與央行動向的交互影響。
羅瑋表示，對等關稅談判台灣有可能在第一波與美國達成協議的名單中，不然行政院不會在周日時特別發出新聞稿，表示取得建設性進展。
在匯市方面，羅瑋表示，美元指數受政策與信用疑慮影響而面臨修正壓力，日圓可能因套利交易撤離出現升值，牽動新興市場貨幣波動。
羅瑋說，在對等關稅談判過程，各國對美貿易順差持續，這會反映在匯率上，美方可能進一步施壓，不過新台幣因已明顯升值，進一步大幅走升的可能性較小；但其他貨幣因為升幅較小，可能進一步升值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言