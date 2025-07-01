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市值型 ETF 上半年報酬 Top 10 出爐 僅兩檔正報酬

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
市值型ETF上半年報酬top 10。資料來源：CMoney，資料統計至6/30。
市值型ETF上半年報酬top 10。資料來源：CMoney，資料統計至6/30。

上半年最後一個交易日，台股以下跌324點坐收，但台股大盤整個6月依然繳出4.26%漲幅，只是加權指數4月遭逢關稅戰重挫，即便上半年結束關稅戰失土已經收復，但離今年指數高點仍有一步之遙。市場法人觀察，上半年台股總計下跌3.38%。反觀台股市值型ETF表現，不只有16檔績效打敗台股大盤，最強的10檔中，更有2檔表現格外搶眼，逆勢繳出正報酬，包括績效居冠的凱基優選30（00938）的0.49%，以及元大台灣50（0050）的0.19%。

凱基優選30 ETF研究團隊表示，在AI產業景氣能見度相對高情況下，台股下半年依然以AI族群成長性較高，預計全年企業獲利年增率仍可達到三成水準。只是今年上半年客戶已提前拉貨，第3季企業獲利成長動能可能有所放緩，但預計第4季成長動能可望再往上，相較非AI族群更具成長潛力，表現也更具想像空間。

凱基優選30 ETF研究團隊指出，儘管AI上中下游產業皆有表現機會，但盤面表現上預計會是輪動取代齊漲的格局。而在美國總統川普言論多變的情況下，儘管金融族群受匯率波動影響，第2季財報相對承壓，來自參與除權息的籌碼力道也會遞減，不過若市場受消息面影響震盪再起，金融股可望再度吸引避險資金進駐，因此同時具備AI概念股進攻部位與金融股防禦部位的市值型ETF，可望仍是接下來值得留意的投資優選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 AI

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