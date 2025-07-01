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6月下旬車市回溫 7月有望回到去年水準

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

6月車市關稅及貨物稅相關議題熱度消退，市場需求回穩，加上下旬政府關稅及貨物稅政策方向明確後，整體買氣回溫，最終總市場領牌數34,320台，比上月成長8%，但較去年仍減少17%。

龍頭車廠和泰車對於7月市場轉趨樂觀，預期7月車市可望達到4.5萬台以上，以4.5萬台估計，則與去年相當。 至於和泰車旗下兩品牌Toyota與Lexus預期銷售掛牌數為 16,300台，市佔率:約36%。

關稅和貨物稅降稅的議題造成消費者緩購，車市也受到影響，TOYOTA 6月登錄9,728台仍比去年有微幅0.4%的成長，即使總市場表現不如預期時仍逆勢成長，今年前六月累計比去年成長3%。TOYOTA更於6月奪下非豪華品牌轎車冠軍，Lexus 6月份登錄1,730台較去年衰退34.2%，高級車市場佔有率20.6%，為高級車市場排名No.2。

美國對等關稅影響，消費者對關稅調降之預期心理導致市場觀望氣氛濃厚，對豪華車與進口車的影響更大， 6月高級車市場總登錄數為8,413台，年減38.8%，總市場佔比24.5%。

對於7月車市，在關稅議題有望定案、各廠牌加碼促銷活動集客之雙重加成下，整體市場買氣預估將大舉回溫，預估7月總市場45,000台以上，去年比可達100%。為吸引買氣，TOYOTA於7月加碼推出「TOYOTA 轟動全台 震撼獻禮」優惠活動，於活動期間入主RAV4、COROLLA CROSS、ALTIS、YARIS CROSS、TOWN ACE、VIOS即可獲得「SONY BRAVIA Theatre天空聲道劇院」乙組，更可享2萬配件金、最高80萬高額0利率、舊換新圓夢金最高3萬元、5年14萬公里延長保固等最高價值超過16萬元之好禮。

關稅 車市

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