羅瑋：第3季迎市場轉折關鍵期 建議投資人提升現金流防禦

2025年上半年國際政經局勢多變，伴隨金融市場高度波動。富邦金控首席經濟學家羅瑋在1日舉行的「2025富邦財經趨勢論壇」年中場記者會指出，目前可說是「風雨前的寧靜」，美國總統川普的對等關稅政策延後至7月8日，第三季有以伊戰爭、關稅談判、大而美法案、全球央行年會等四大關鍵事件，為全球政經情勢與金融市場轉折關鍵期，建議企業與投資人應提升現金流防禦力，並密切關注貿易政策與央行動向的交互影響。

羅瑋表示，經貿政策的不確定性與貿易衝突升溫，正在侵蝕企業評價與投資信心，第三季將是全球政經局勢能否緩解的關鍵觀察期。關鍵事件包括：以色列與伊朗戰事之後續發展；美國與各國政府貿易談判，7月8日是額外對等關稅寬限期截止日，美中及美歐談判是否有具體進展，尤為關鍵；美國參眾兩院即將通過大而美法案，將涉及提高美國舉債上限、政府財政赤字擴大等議題；8月下旬Jackson Hole全球央行年會與9月份主要央行利率決策會議。

展望2025下半年金融市場，羅瑋歸納，股市方面，全球企業評價與獲利成長面臨關稅與需求疲軟的雙重壓力。若聯準會能提早降息，有望釋出正面信號，對歐洲與新興股市將具提振作用。債市則由於美債利率走勢受限於債務供給與投資人信心。若美元資產吸引力下降，長端殖利率將面臨上行壓力，信用債利差亦可能擴大，短端利率隨降息下降，殖利率曲線陡峭。

匯市方面，美元指數受政策與信用疑慮影響而面臨修正壓力，日圓可能因套利交易撤離出現升值，牽動新興市場貨幣波動。原物料市場因地緣政治不確定性持續升高，能源與貴金屬價格仍具上行空間，尤其黃金可能成為避險資金的首選。

此外，羅瑋亦提醒，下半年仍須密切觀察包括伊朗核問題、俄烏談判、亞太地區軍事緊張等事件，其將牽動全球風險情緒與資本流向。在全球政經環境多變的當下，企業與投資人應建立具彈性的資產配置策略，提升現金流防禦力，並密切關注貿易政策與央行動向的交互影響。