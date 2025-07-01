2025富邦財經趨勢論壇 羅瑋：第3季為局勢能否緩解的關鍵觀察期

2025年上半年國際政經局勢多變，伴隨金融市場高度波動，諸多變數影響下半年全球經濟走向。富邦金控首席經濟學家羅瑋博士在1日舉行的「2025富邦財經趨勢論壇」年中場記者會指出，目前可說是「風雨前的寧靜」，美國總統川普的對等關稅政策延後至7月8日，最後結果目前仍不得而知，第3季將是全球政經局勢能否緩解的關鍵觀察期，企業與投資人應提升現金流防禦力，並密切關注貿易政策與央行動向的交互影響。

2025富邦財經趨勢論壇年中場將於7月2日中午12:00在「富邦 FUBON」LINE官方帳號、臉書粉絲團直播，集結富邦金控、台北富邦銀行、富邦投顧、富邦證券、富邦投信等專家團隊，分享下半年的經濟方向及最夯的ESG投資趨勢，聽眾可以在QA時間直接在線上與講者互動，歡迎有興趣的投資朋友收聽。

羅瑋表示，由於川普政策推動時程與影響層面超出市場預期，美國陷入停滯性通膨風險再起，美國例外論破滅；DeepSeek橫空出世改變AI投資思維，引導市場資金重新配置；川普政經變革促使歐洲各國自立自強，加速歐洲復興的預期；同時引起市場對美債可持續性的疑慮，亦導致全球資金出現移轉，投資人心態是否出現進一步變化，也是今年下半年必須高度留意的焦點。

受各項因素衝擊干擾，2025年上半年全球金融市場震盪劇烈，MSCI全球指數波動率明顯上升。其中，川普政府再度採取激進經貿政策，針對中國大陸調高至125%對等關稅，並發起多項「232條款」調查，擴及鋼鋁、汽車、藥品、半導體等關鍵領域，推高全球貿易緊張情勢。儘管5月美中雙方發表「日內瓦聯合聲明」，同意暫緩報復性措施並恢復協商，但市場普遍憂心其政策延續性與可預期性。

財政方面，美國政府債務與利息支出持續飆升。2024年美國聯邦政府債務高達36.2兆美元，年度利息支出1.1兆美元，為白宮加徵關稅的原因之一。2024年美國全年關稅收入為789.2億美元，今年前五個月關稅收入就達606.1億美元，其中對大陸課徵項目貢獻逾七成。羅瑋表示，短期美國財政收入看似增加，實則隱藏結構性赤字壓力，若利率居高不下或市場信心轉弱，美元資產將面臨評價調整。

6月18日美國聯準會（Fed）決議維持聯邦資金利率目標區間於4.25%~4.50%，為連續第四次會議暫停降息。聲明稿提及關稅不確定性於4月達到高峰後有所下降，但仍然偏高，且預計未來幾個月將陸續傳遞至消費端，強調持續按兵不動為最合適作法。羅瑋分析，Fed觀望立場凸顯當前在失業率與通膨雙重使命均遇到風險，點陣圖中位數顯示年底前依舊有2碼降息空間，惟委員立場趨於鷹派，2026、2027年底政策利率預估中位數較3月份預測上升1碼，隱含本波降息循環自9碼縮窄至8碼。

另一方面，儘管G10央行降息幅度超過Fed，但因全球資金移轉，美元走勢相對偏弱。美、歐、日三大央行維持縮表政策，隨著市場投資氛圍改變，長端債券殖利率上揚，導致債市波動加劇。

羅瑋強調，經貿政策的不確定性與貿易衝突升溫，正在侵蝕企業評價與投資信心，第3季將是全球政經局勢能否緩解的關鍵觀察期。關鍵事件包括：(1) 以色列與伊朗戰事之後續發展；(2) 美國與各國政府貿易談判，7月8日是額外對等關稅寬限期截止日，美中及美歐談判是否有具體進展，尤為關鍵；(3) 美國參眾兩院即將通過大而美法案，將涉及提高美國舉債上限、政府財政赤字擴大等議題；(4) 8月下旬Jackson Hole全球央行年會與9月份主要央行利率決策會議。

展望2025下半年金融市場，羅瑋歸納：

股市：全球企業評價與獲利成長面臨關稅與需求疲軟的雙重壓力。若聯準會能提早降息，有望釋出正面信號，對歐洲與新興股市將具提振作用。

債市：美債利率走勢受限於債務供給與投資人信心。若美元資產吸引力下降，長端殖利率將面臨上行壓力，信用債利差亦可能擴大。

匯市：美元指數受政策與信用疑慮影響而面臨修正壓力，日圓可能因套利交易撤離出現升值，牽動新興市場貨幣波動。

原物料市場：地緣政治不確定性持續升高，能源與貴金屬價格仍具上行空間，尤其黃金可能成為避險資金的首選。

此外，羅瑋亦提醒，2025年下半年仍須密切觀察包括伊朗核問題、俄烏談判、亞太地區軍事緊張等事件，其將牽動全球風險情緒與資本流向。在全球政經環境多變的當下，企業與投資人應建立具彈性的資產配置策略，提升現金流防禦力，並密切關注貿易政策與央行動向的交互影響。