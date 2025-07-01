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新制勞退前5月虧損2,039億 平均每人賠1.5萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

勞金局1日公布整體勞動基金截至5月底止運用規模為6兆8,949億元，累計虧損2,919億元，收益率-4.26%；單月虧損929.7億元。新制勞退基金虧損持續擴大，累計前五月虧2039.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工虧損1萬5,782元。

根據統計，截至5月底，整體勞動基金規模為6兆8,949億元，收益率為-4.26%。各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，故投資收益亦有所差異。其中，新制勞退基金規模為4兆5,549億元，收益率-4.32%；舊制勞退基金規模為1兆282億元，收益率4.17%；勞保基金規模為1兆804億元，收益率-4.66%。

勞金局表示，儘管今年以來短期績效受到金融市場波動影響，然以長期來看，整體勞動基金近10年多平均收益率為5.75%，國保基金近10年多平均收益率為6.18%，長期投資績效穩健。

勞金局提到，今年以來全球金融市場面臨美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，5月更受到多項重大事件交錯影響，月初美中貿易關係傳出緩和訊號，雖有助市場情緒修復，惟談判進展仍待時間觀察。

總體來說，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，減稅方案成效不明，未來仍須持續密切關注，去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起對通膨帶來之壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上地緣政治衝突頻傳，皆為金融市場增添潛在風險。

對於外界關注新制勞退前5月虧損2039億，平均每人賠1.5萬元，勞金局日前說明，按照法規，勞動基金在分配的概念上，是每一年才會去做盈虧分配，法規上沒有按照每一月來觀察短期波動的情形。勞動基金以獲取長期穩健收益為投資目標，勞金局將密切掌握全球政經情勢，機動調整，以提升基金長期投資效益。

勞退基金

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