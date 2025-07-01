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台灣好市多熟食部可口可樂今起強勢回歸！百事可樂正式出局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台灣好市多（Costco）熟食區1日起全面更換冷飲供應，原本由百事可樂供應的飲料機已全數撤下，改由可口可樂（Coca-Cola）集團設備取代。好市多會員/提供
台灣好市多（Costco）熟食區1日起全面更換冷飲供應，原本由百事可樂供應的飲料機已全數撤下，改由可口可樂（Coca-Cola）集團設備取代。好市多會員/提供

台灣好市多Costco）熟食區1日起全面更換冷飲供應，原本由百事可樂供應的飲料機已全數撤下，改由可口可樂（Coca-Cola）集團設備取代，並提供五款飲品，包括「可口可樂」、「Coke Zero 零糖可樂」、「雪碧」、「芬達」與「飛想茶」。這也是可口可樂在睽違逾10年後，再次進駐台灣好市多熟食部。

全台好市多（Costco）門市，熟食區飲料機台悄然完成換裝，可口可樂（Coca-Cola）正式重返熟食部，一改過去十年由百事可樂（Pepsi）獨霸的供應局面。據悉，本次更換為可口可樂與好市多的全球合作，並由各地市場依據規劃陸續執行，台灣地區本月跟進調整，並由在地團隊完成飲料機台與杯材、吸管等週邊配套設備的全面換裝。

根據先前市場調查，約87%的好市多會員表示偏好可口可樂，此次品牌更替亦反映消費者需求走向。

回顧歷史，好市多自創會初期便長年與可口可樂合作，但2013年起因全球策略改變轉由百事可樂供應，直至今年初，美國總部執行長Ron Vachris於股東大會上證實，熟食部飲料即將回歸可口可樂。消息一出，立即在全球Costco消費者之間掀起話題。

此次台灣市場同步跟進，可望不僅強化品牌體驗，也為熟食部營收與顧客滿意度注入一劑強心針。

好市多 可口可樂 Costco

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