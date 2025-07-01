景氣反轉訊號？台幣大幅升值 5月製造業景氣燈號摔至代表衰退的藍燈

台灣經濟研究院今日發布5月製造業景氣燈號，由於美國關稅政策尚不明朗，全球製造業景氣仍低迷，加上新台幣5月大幅升值，致製造業外銷訂單、進口及生產者物價等年增率都明顯縮小，拖累5月各項指標表現，5月台經院製造業景氣信號值掉至9.88分，較4月減少1.98分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈掉至代表衰退的藍燈，這也是去年3月以來、逾一年多再亮藍燈。

未來面對美元走弱，新台幣升值與對等關稅豁免期將屆等多重壓力，壓抑出口表現，製造業下半年挑戰大。

台經院指出，觀察近期國際經濟情勢，美中於5月中旬達成協議，緩解關稅帶來的緊張局勢，雖歐元區、中國及日本製造業採購經理人指數（PMI）較上月回升，惟美國、日本與中國PMI仍位於收縮區間，顯示全球製造業前景依然低迷。

在國內方面，因本模型數據均使用新台幣計價。但5月新台幣大幅升值，匯率來到新台幣30.208元兌一美元，創下2023年3月（30.559元）以來新高，導致5月以新台幣計算的各項指標年增率較4月明顯收斂，且與美元計價下的年增幅差距擴大。受此影響，製造業外銷訂單、生產、銷售、進口及生產者物價等年增率，均較4月數值明顯縮小，進而拖累需求面、原物料投入面及售價面指標表現。

此外，台股因美中雙方暫緩關稅報復而出現價量齊揚，然新台幣升值及關稅不確定性已使製造業廠商看好本月表現比率較上月明顯減少，抵銷經營環境面指標的部分增幅。綜合而言，5月製造業景氣信號值9.88分，較4月修正後的11.85分減少1.98分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為代表衰退的藍燈。

就細部產業來看，在金屬基本業方面，雖受惠於美國6月調升進口鋼鋁關稅至50%所引發之提前拉貨效應，對美出口年增達30%，但其餘市場需求疲軟，抵銷部分增幅，加上中國低價鋼持續擾市，及廠商看壞當月及未來景氣比例增加，影響需求及經營環境等面向指標，5月本產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。在電腦、電子產品及光學製品業方面，AI、雲端需求續強，資通視聽產品出口創單月新高，生產指數年增率持續上揚，惟新台幣升值造成出口物價出現連續二個月下滑，且跌幅擴大，影響售價面指標表現，5月本產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈。

台經院分析，5月製造業景氣下滑，主因為新台幣大幅升值所致。例如5月以美元計價的外銷訂單年增率為18.5%，與4月的19.8%差別不大，但改以新台幣計價，5月增幅為10.7%，低於4月年增率20.8%，兩者相差近10個百分點，相同情形亦出現在生產值、銷售值及進口等指標上，導致5月製造業景氣燈號值明顯低於4月，燈號落於代表景氣衰退的藍燈區間。

展望未來，台經院指出，國內因零售業營業額年增率已連續第二個月出現負成長，加上房市仍受限中央銀行管控政策，交易量持續萎縮，價格亦有鬆動情形，此將衝擊內需導向之製造業表現。對外情勢方面，雖然6月以伊已達成停火協議，但區域局勢仍高度不穩，一旦戰火重燃，國際油價可能再次飆升，對全球通膨、產業供應鏈將形成新一波壓力。

此外，美國對等關稅政策不確定已削弱市場信心，影響美元資產吸引力，導致美元走勢轉弱，亞洲各國貨幣相對升值，將進一步壓抑我國製造業出口競爭力。國內製造業未來可能要同時面對美元走弱，新台幣升值與對等關稅豁免期將屆等多重壓力，接單與出口表現可能進一步受限，影響整體製造業營運表現。預估廠商下半年面對景氣風險與挑戰將高於上半年，製造業發展仍須密切觀察與因應。