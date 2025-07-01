美關稅衝擊擴大 勞動基金前5月虧損2,919億

勞金局1日公布整體勞動基金114年截至5月底止運用規模為6兆8,949億元，累計虧損2,919億元，收益率-4.26%。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆5,011億元，截至5月底虧損3,207億元，收益率為-4.31%。

根據統計，截至5月底，整體勞動基金規模為6兆8,949億元，收益率為-4.26%。各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，故投資收益亦有所差異。

其中，新制勞退基金規模為4兆5,549億元，收益率-4.32%；舊制勞退基金規模為1兆282億元，收益率4.17%；勞保基金規模為1兆804億元，收益率-4.66%；就保基金規模為1,743億元，收益率-2.01%。

勞職保基金規模為374億元，收益率0.76%；積欠工資墊償基金規模為196億元，收益率為-1.48%。受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為5,837億元，收益率為-5.00%；受農業部委託管理之農民退休基金規模為225億元，收益率為-4.14%。

勞金局說明，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響。

勞金局表示，儘管今年以來短期績效受到金融市場波動影響，然以長期來看，整體勞動基金近10年多（104~114.05）平均收益率為5.75%，國保基金近10年多（104~114.05）平均收益率為6.18%，長期投資績效穩健。

勞金局提到，今年以來全球金融市場面臨美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，5月更受到多項重大事件交錯影響，月初美中貿易關係傳出緩和訊號，雖有助市場情緒修復，惟談判進展仍待時間觀察。

國際信評機構穆迪（Moody’s）調降美國主權信評，突顯市場對美國財政體質的擔憂日益升高，儘管美國提出「大而美」減稅計畫（One Big Beautiful Bill Act），仍無法消除市場疑慮。

聯準會方面，雖部分通膨數據出現降溫跡象，政策利率仍維持高檔不變，且對未來降息時點缺乏明確指引。在國內方面，新台幣5月兌換美元單月強升超過2元，對出口導向企業形成壓力，進而影響市場信心。

整體而言，5月股票市場回升，惟匯率波動劇烈，導致國外投資部位出現帳面價值損失，影響整體投資報酬率，惟匯價長期仍將回歸均值，勞基局已視市場變化調整資產配置，審慎投資布局。

勞金局表示，展望未來，世界銀行於6月10日公布的最新全球經濟展望報告中指出，由於美國廣泛關稅措施，加劇國際關係緊張並拖累經濟前景，引發世界貿易關係緊張，下修今年全球經濟成長預測至2.3%，低於1月預估的2.7%。美國聯準會（Fed）6月18日利率會議決議維持利率不變，對經濟展望數字略為悲觀，今年經濟成長率由 1.7%下修至1.4%。

在國內方面，台灣綜合研究院於6月13日發布下半年經濟展望報告指出，國際經濟情勢持續變化快速，為台灣經濟成長帶來諸多不確定性，未來影響因素包括美國對等關稅談判結果、美中關係走向、匯率穩定性以及主要國家貨幣政策調整等，均可能牽動經濟後續表現，綜合考量內外部風險，該院對全年經濟成長仍持保守態度，預估2025年經濟成長率為2.90%。

總體來說，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，減稅方案成效不明，未來仍須持續密切關注，去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起對通膨帶來之壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上地緣政治衝突頻傳，皆為金融市場增添潛在風險。

勞金局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。