勞動基金5月虧損近千億…新制勞退今年累計賠掉2039億

勞動基金運用局今公布5月份績效。受股票市場回升，匯率變動劇烈影響，截至今年5月底，整體勞動基金規模為6兆8949億元、虧損累計擴大至-2919.7億元，收益率為-4.26％，5月就一口氣虧掉約929億元。其中，新制勞退今年前5個月虧損2039.1億元。

截至今年5月底，整體勞動基金規模6兆8949億元，收益率為-4.26％，收益數-2,919.7億元。

勞動基金運用局指出，各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，因此投資收益也有所差異，其中，新制勞退基金規模4兆5549億元、收益數-2,039.1億元、收益率-4.32％；舊制勞退基金規模為1兆282億元，收益數-377.9億元、收益率-4.17％；勞保基金規模1兆804億元、收益數-467.3億元、收益率-4.66％。

就保基金規模1743億元、收益率-2.01％；勞職保基金規模374億元、收益率0.76％；積欠工資墊償基金規模196億元、收益率為-1.48％。

基金局解釋，今年以來全球金融市場面臨美國關稅政策變數、經濟成長前景不明等挑戰，5月更受到多項重大事件交錯影響，月初美中貿易關係傳出緩和訊號，雖有助市場情緒修復，但談判進展仍待時間觀察。與此同時，國際信評機構穆迪（Moody’s）調降美國主權信評，突顯市場對美國財政體質的擔憂日益升高，儘管美國提出「大而美」減稅計畫，仍無法消除市場疑慮，聯準會方面，雖部分通膨數據出現降溫跡象，政策利率仍維持高檔不變，且對未來降息時點缺乏明確指引。

在國內方面，新臺幣5月兌換美元單月強升超過2元，對出口導向企業形成壓力，進而影響市場信心。基金局說，整體而言，5月股票市場回升，惟匯率波動劇烈，導致國外投資部位出現帳面價值損失，影響整體投資報酬率，惟匯價長期仍將回歸均值，勞動基金運用局已視市場變化調整資產配置，審慎投資布局。