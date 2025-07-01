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賴總統：持續推動政策 國防預算目標今年達到3%

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統日前前往台中勗勉「陸軍砲兵第58指揮部」。照片提供／總統府
賴清德總統日前前往台中勗勉「陸軍砲兵第58指揮部」。照片提供／總統府

賴清德總統日前前往台中勗勉「陸軍砲兵第58指揮部」，特別錄製「國軍精神戰力專案教育」勗勉影片，為準備「漢光41號演習」的國軍加油打氣，節目於1日上午播出。他重申，政府會持續推動各項政策，也編列和爭取更多的國防預算，在今年達到GDP百分之3以上的目標，以支持國軍。

賴總統抵達後，首先聽取海馬士多管火箭系統介紹簡報及官兵接裝、操作訓練與射擊演練心得，並致贈陸軍應援毛巾予參與「漢光41號」演習的國軍弟兄姐妹。

賴總統致詞時表示，這段時間大家承受不小的壓力，無論是遠赴國外接裝或是返回駐地的裝備操作訓練，以及後勤保修的工作與學習，每一項都是艱辛的挑戰。大家不分晝夜、全力以赴投入每一項任務，而且都確實完成，值得肯定。

賴總統說，很高興能在漢光演習前來看看大家，身為三軍統帥，最重要的責任就是了解國軍的訓練、生活情況，帶給大家更大的支持。因此在上任後，他指示國防部全方位研議對軍人的待遇、福利及結合社會各界推動的敬軍措施。

賴總統提到，除了4月1日調整各項加給待遇外，7月1日起，現役軍人搭乘國籍航空公司的國際航班可享有「優先登機」禮遇，國防部也配合修改相關攜帶證件的辦法。這項政策是對全體國軍的肯定，也提升官士兵的榮譽感和地位，國軍在國土的每一個角落全天候待命、保家衛國，所有的努力和貢獻令人欽佩，國軍弟兄姐妹更應該為自己感到驕傲。

賴總統說，政府會持續推動各項政策，也編列和爭取更多的國防預算，在今年達到GDP百分之3以上的目標，以支持國軍，讓大家在為國家付出的同時，沒有後顧之憂。

賴總統表示，再過不久將舉行「漢光41號」實兵演習，這是每年一次的軍事總驗證。在過去每一年、每一場次中，都不斷調整科目、提升實戰強度，演習內容與時俱進，並接軌現代戰場的趨勢。

賴總統指出，這些改變顯示出國軍對於未來戰爭型態的深刻理解與不斷精進。在過去傳統的軍事訓練中，部隊習慣以「打贏一場戰爭」作為最高目標。不過，現在國軍的重點已不再只是「贏」那麼單純，更要思考如何「防衛成功」、如何運用各界物力與民力「共同生存」、如何讓國家遭遇挑戰後能重建起來，並早日恢復日常。

賴總統提到，「漢光演習」不僅驗證國家防衛構想、部隊整備、指管協調與後勤支援，更反映整體防衛戰略的核心，當國家面對區域安全情勢與灰色地帶衝突時，更需要有完整的「防衛韌性」來應對及應處。

賴總統強調，國防不是軍人的責任而已，而是全民要共同承擔。除了持續強化跨部會協調、整合科技力量、推動資安建設與國防科技創新，更要深化全民防衛意識，讓每位國人明白「他們不是旁觀者，而是國防的一部分」，這樣才能打造真正的「全社會防衛韌性」。

賴總統表示，近年來面對敵人直接的軍事威脅，也時時刻刻對於滲透、假訊息攻擊等「沒有硝煙」的戰爭做準備。但是大家不用擔心，因為今天民主、自由、繁榮的台灣，是台灣人民一起走過各項挑戰，用勇氣、信念與行動一點一滴爭取而來，更展現出團結與韌性。

賴總統說，身穿軍服的國軍弟兄姐妹不僅是民主社會的一分子，更是捍衛日常的守護者。政府會繼續投資，讓「穿軍服是一種榮耀」成為社會的共識。預祝「漢光41號演習」任務順利成功。

賴清德總統日前前往台中勗勉「陸軍砲兵第58指揮部」。照片提供／總統府
賴清德總統日前前往台中勗勉「陸軍砲兵第58指揮部」。照片提供／總統府

漢光演習 國軍

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