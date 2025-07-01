去美元化迎來全球歐元時刻？陳冲：鹿死誰手三支柱缺一不可

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，6月中旬，歐洲中央銀行總裁拉加德語出驚人，先是在演講表示，美元雖仍主導，但地位動搖，「全球歐元時刻」（Global Euro moment）已然來臨。四天後，復將類同的內容，投書財經媒體巨擘FT，強調川普政策雖損害全球經貿，然也提供歐洲掌控命運的重大機遇。

其實拉加德數月前也提過類似論調，但這一波的連續開火，選在SWIFT甫公布美元貿易支付比新低（48.46%）之際，更在中美先後對穩定幣立法表態之時，時機顯得格外敏感。

前些日子，在媒體頗為吸睛的，就是俗稱天才法案的美國「引導建置穩定幣創新法」，此法因在美國選戰末期，川普棄CBDC單押穩定幣，而異軍突起，目前參眾兩院均通過各自版本，川普又表態支持參院版一字不改，看來完成立法只是遲早的事。

眼看美國將在貨幣戰領先，玩的又是北京欠缺主場優勢的去中心化（DeFi），沒想到半路殺出程咬金，5月30日香港將立法會過的穩定幣條例，刊登憲報，預定8月施行。

陳冲表示，自己在3月31日專文即已預告，鑒於香港金融沙盒內早有兩套穩定幣正在演練，香港穩定幣出台應十分快速，如果香港有資格的八家銀行，迅速祭出「境外人民幣」的穩定幣，也不會感到意外，而挾香港1兆人民幣（境外）的優勢，至少可稍稍挽回美元穩定幣99%市占率的局面。

香港出招後，隔周（6月2日）上午在台北有一「虛擬資產與穩定幣論壇」，陳冲在開場的主題演講中就指出，一場新貨幣戰爭已然展開，而且其中一方係採代理人模式，既避開北京軟肋的DeFi，又可避免對境內貨幣政策直接的衝擊，可謂有戰略眼光的高招。

無巧不巧，6月3日以後各界的看法，也大致採取類同的論調，有趣的是，如果未來走向確與預測相同，將是貨幣競爭史上，第一次採取代理人方式，精彩自然可期。

正當世界眼光聚焦中美貨幣過招，拉加德的連環拳更增添了戲劇性。

眾所周知，歐元自1999年起在亞洲金融危機的硝煙中啟航，一路經各種陰謀論的洗禮（包括伊拉克戰爭、歐債風暴等），歷經四分之一世紀的考驗，應已站穩腳步，難怪拉加德在近數月的場合，都不諱言美元的主導地位已漸次受到挑戰，黃金的價格更顯示世人對美元信心不足，歐洲應掌握自身的機遇，讓歐元凸顯其應有定位，這就是所謂的全球歐元時刻。

近半月來，拉加德的主張博得不少掌聲，但也引發不少質疑， 一般去美元化，主要是針對美元武器化，任何可能替代美元的貨幣又如何避免武器化？而美國長期逆差，不乏在外流通籌碼，也是美元成為主流貨幣的有利條件；至於歐盟長期順差，歐元想要躋身主要準備貨幣，條件恐怕不夠充分。

去美元化，只是一個漸進的過程，排斥美元，並不意謂就是歐元化，或是人民幣化，這也就是國際貨幣基金兩年前所稱多極貨幣體系（既非單極，也非雙極）之原因。

陳冲表示，拉加德的主張有一點意有所指，即認為歐元在世界貨幣競爭有其優勢，是因歐洲「地緣政治信譽、經濟韌性、法律制度的完善」，言外之意，其他貨幣可能欠缺其中之一或之二的支柱（拉加德稱 foundational pillars），也許是自己多心，不過仔細想想，其實還蠻有道理的。

非美元化，不是一蹴可幾，至於鹿死誰手，就看是否滿足三項 foundational pillars 了！