國發會新數據 專家：房市「脆弱時刻」來了！

國發會發布最新5月景氣燈號，其中領先指標已跌破100以下；馨傳不動產執行長何世昌表示，倘若以往的規律不變，領先指標持續低於100以下，接下來一至三個月股市變盤機率極高，時間恰好會落在今年第3季。

他表示，股市、房市大多跟著經濟連動，當經濟面疲弱時，有極大的機率促使房市連袂下修，今年第3季，很可能就會出現「脆弱時刻」。

何世昌表示，由於美國廠商因應關稅提早拉貨的影響，今年上半年出口遠優於預期，但卻使得第3季展望趨向於保守悲觀。根據央行預測，今年經濟成長呈前高後低，各季成長率大致逐步走緩。

此外，國泰金（2882）與台大產學團隊亦預估，下半年關稅稅率陸續底定後，對出口、投資與消費的負面影響可能逐步顯現，景氣面臨放緩風險，評估第3季台灣經濟氣候將徘徊在「陰」「雨」之間。

何世昌表示，截至目前觀察，第3季台灣總體經濟可能是一顆急墜大曲球，如果7月出口數據停滯或下滑，8、9月恐怕會更難受。受此衝擊之下，股市與房市的修正壓力加劇，變盤的風險會大幅升高。

按趨勢推測，第3季經濟情勢急速下墜，第4季開始回升，2026年經濟展望優於今年。因此，今年下半年或許逢低布局的好時機，準備好現金，慎選標的與進場時機即將來到。