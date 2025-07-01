提升貿易夥伴關係 台英簽3協議

歷經近兩年的討論協商，英國在台辦事處代表包瓊郁與我駐英國台北代表處代表姚金祥，昨在台北簽署提升貿易夥伴關係（ＥＴＰ）三項領域協議，英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）見證簽署，稱每項領域都代表著重要合作契機。

三項領域協議分別為台英ＥＴＰ數位貿易協議、台英ＥＴＰ能源與淨零排放協議，以及台英ＥＴＰ投資協議；其中，數位貿易和能源均是台灣首個對外簽署的相關領域協議。

行政院經貿辦透過新聞稿表示，自前年十一月台英簽署提升貿易夥伴關係協議，雙方就數位貿易、能源與淨零排放及投資三領域展開談判，歷經近兩年討論協商，雙方達成共識。

經貿辦指出，數位貿易協議確立共同的數位貿易原則，為企業與消費者提供一個開放且公平的數位貿易環境；在能源協議中，台英將協力邁向二○五○淨零排放，並致力於應對氣候變遷，確保長期能源安全；台英投資協議則規範雙方應致力促進雙向投資及便捷投資程序，強調發展多元投資政策。

艾禮遜指出，雙邊投資的增加，將共同支持如科技及先進製造等具有戰略成長性的產業；此外，台灣已是英國潔淨能源產業相關供應鏈的主要市場，繼續持有顯著的成長潛力。

行政院政務委員楊珍妮說，英國二○二○年脫歐後，積極洽簽自由貿易協定，展開全球布局，並將我國列為優先對話與合作的對象；透過這項協議，展現雙方願意就貿易政策進行對話與合作，有助我國業者拓展全球經貿網絡，雙方將擬定相關領域的具體合作計畫，以落實各項協議的推動及執行。

賴總統接見英商貿副大臣

此外，賴清德總統昨接見艾禮遜，感謝英國政府長期支持台海和平穩定；肯定台英簽署提升貿易夥伴關係三項領域協議進一步開花結果，有助推升雙邊經貿合作，期盼英國能公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ），共同創造共榮發展的印太經貿新格局。

賴總統表示，台灣和英國在科技產業具有高度互補優勢，面對全球供應鏈重組等國際經貿局勢，相信台灣和英國是彼此密不可分的關鍵夥伴，期盼英國能夠公開支持台灣加入ＣＰＴＰＰ。