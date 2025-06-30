2025富邦雙率論壇：去美元化趨勢將持續

台北富邦銀行「2025富邦雙率論壇」聚焦全球政經局勢、其中面對「去美元化」趨勢，富邦建議投資人除了提高對各國央行政策與地緣政治風險的關注，近期資產配置上可適度降低美元部位，分散至歐洲、日本與新興市場。

北富銀投資研究部協理尤敏君分析，2025年下半年全球風險市場將持續受到利率與匯率變化的影響。美國10年期公債殖利率預估後續將介於3.96%至4.63%，儘管市場對降息預期不高，但高殖利率仍提供債券投資吸引力。匯率方面，美元指數自年初以來累計貶值約9%，短期仍面臨壓力，但下半年仍有反彈機會，值得把握。

尤敏君表示，台幣在4月1日到5月5日已強升10.3%，後續仍須關注國際美元走勢，人民幣則由貶值趨勢轉向防止過度升值。她建議，面對「去美元化」趨勢，投資人除了提高對各國央行政策與地緣政治風險的關注，近期資產配置上可適度降低美元部位，分散至歐洲、日本與新興市場，同時保留美元的避險功能。

富邦這次的論壇，聚焦在利率與匯率變化對投資市場的影響，邀請重量級講者就全球趨勢、利率匯率展望與台灣投資策略進行深入剖析。

北富銀總經理郭倍廷表示，今年以來市場波動頻繁，但北富銀憑藉專業判斷與靈活策略，仍交出亮眼成績，這不僅展現客戶的高度信任，更體現投資團隊的敏銳洞察與精準執行力。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，2025年下半年全球政經環境充滿高度不確定性，美國在川普政府主導下推動多項貿易與財政政策，包括以IEEPA與Section 232條款大幅加徵關稅，鋼鋁稅率提高至50%，大幅增加關稅收入，對中國及其他貿易夥伴施加壓力，恐引發新一波貿易摩擦與資本流動風險。同時，美國推動「大而美法案」擴大財政赤字，提高債務上限，可能升高全球資本市場波動。地緣政治方面，美伊衝突、俄烏談判與印太局勢持續升溫，加上AI技術（如DeepSeek）快速崛起，改變投資思維與資金配置，使企業與投資人面臨多重挑戰。

面對川普2.0政策與全球政經震盪，羅瑋建議企業可採取三大策略以提升韌性與競爭力：一是「突破創新」，積極轉型並投入新興領域如AI發展與普及應用相關產業；二是「精進改革」，強化營運效率與成本控管；三是「避其鋒芒」，在政策不確定性高漲時，審慎調整資源配置與市場布局。他強調，第三季將是政經與金融市場的轉折關鍵期，企業與投資人需密切關注美國政策走向、主要央行利率決策及地緣政治發展，以掌握先機、降低風險。

富邦投顧董事長陳奕光則聚焦台灣投資策略。他指出，台股下半年面臨川普關稅政策與美國債務問題干擾，建議先獲利了結部分股票部位，趁債券殖利率高點布局，整體部位朝向股4債6，待股市回檔後再分批買回至股6債4。

在防禦型資產方面，建議配置高股息股票、公用事業與必需消費品類股，以及高信評債券如美國短中期公債與高評級公司債。他也看好台灣AI供應鏈的擴張，尤其ASIC晶片與AI伺服器出貨量倍增，台灣在全球AI基礎建設中扮演關鍵角色，光學元件與AI眼鏡技術亦是未來投資亮點。