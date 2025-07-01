平均所得打敗竹科新貴 北市這里榮登全台最富里

財政部昨（30）日公布112年度綜所稅申報初步統計專冊，台北市松山區中華里以平均綜合所得526.6萬元，打敗竹科新貴匯聚的新竹市關新里，成為「全台最富里」。財政部官員解釋，從統計分析，應是當年有「大咖」遷入，拉高綜合所得平均。

以縣市來看，受竹科新貴生活圈加持，綜合所得總額平均數仍以新竹市152.4萬元、新竹縣135.3萬元，繼續位居全台前二名，台北市以128.7萬元排名第三。

觀察鄉鎮村里，2023年「最富里」由台北市松山區中華里以平均526.6萬元拿下全台冠軍，新竹市東區關新里以461.4萬元被擠到第二位，排名第三為台北市士林區永福里346萬元。

進一步分析，台北市松山區中華里拿下「最富里」，但中位數僅98.4萬元、第三分位數為232.9萬元，顯示有「大咖」在當年遷入而拉高平均；新竹市東區關新里雖被擠下第一，但中位數仍高達347.9萬元。

從各類所得來看，新竹市、新竹縣薪資所得仍然分居前二，平均為119萬、107.4萬元；以股利所得來看，台北市以42萬元拿下全台最多，顯示股海投資好手主要仍集中在台北市。