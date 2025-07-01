攬才專法擴大優稅 過頭關

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

立法院經濟委員會昨（30）日審查《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法）修正草案，完成初審。其中針對外國特定專業人士留才租稅誘因，現行為年薪超過300萬元部分可折半課稅，朝野立委都同意調降至200萬元，不過財政部則持反對意見，全案送院會協商。

立法院昨日初審通過攬才專法修法，為強化國際人才吸引力，與行政院版本相較，有三大項修正。第一，原本超過年薪300萬元部分可折半課稅的優惠，調降至200萬元，希望擴大租稅誘因，這也是昨日討論最為熱烈的條文。

民進黨立委蔡易餘等人提案修正攬才專法第22條，將外國特定專才薪資減半課稅適用門檻由300萬元調降至200萬元，朝野立委都持贊成意見，國發會副主委詹方冠也表示，為提高留才競爭力，國發會贊成將租稅優惠門檻下修。

不過財政部賦稅署堅持，第22條外國特定人才租稅優惠是「超國民待遇」，本國人不能適用，必須考量衡平性，此外，以適用現行300萬元門檻，實質稅率已由40%下降至15%，主張維持300萬元門檻，已經足夠。從2018年至2023年已因此條款已經損失40餘億元稅收。

第二項修正是針對外國專業人才來台工作免二年工作經驗，由政院版本世界大學排名前1,000大，進一步放寬至前1,500大。

第三，放寬外國專業人才永居申請折抵在我國居留期限，政院版本是在台取得博士學位折抵二年、碩士學位折抵一年，昨日立法院初審通過為博士學位折抵三年、碩士學位折抵二年。

立法院 專法 國發會

延伸閱讀

攬才專法租稅優惠無共識 送朝野協商

貧富差距擴大？財部：台灣每人吉尼係數低於美中日韓

「與惡2」首度進立法院拍大亂鬥 薛仕凌被當人肉沙包

AI新十大建設 國發會：五類法規須修正

相關新聞

提升貿易夥伴關係 台英簽3協議

歷經近兩年的討論協商，英國在台辦事處代表包瓊郁與我駐英國台北代表處代表姚金祥，昨在台北簽署提升貿易夥伴關係（ＥＴＰ）三項...

平均所得打敗竹科新貴 北市這里榮登全台最富里

財政部昨（30）日公布112年度綜所稅申報初步統計專冊，台北市松山區中華里以平均綜合所得526.6萬元，打敗竹科新貴匯聚...

攬才專法擴大優稅 過頭關

立法院經濟委員會昨（30）日審查《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法）修正草案，完成初審。其中針對外國特定專業人士留才...

台英簽署ETP三領域協議 推動數位貿易、能源與淨零、投資

歷時近兩年協商，台灣與英國完成「提升貿易夥伴關係」（ETP）三項領域談判，昨（30）日簽署協議，包括數位貿易、能源與淨零...

北市中華里 躍全台「最富里」

根據財政部最新公布的綜所稅統計，一一二年度的全國最富里排名大洗牌，台北市松山區中華里年以平均綜合所得五二六點六萬元，超前...

攬才專法租稅優惠無共識 送朝野協商

立法院經濟委會昨審查「外國專業人才延攬及僱用法（攬才專法）」修正草案，針對外國特定專業人士留才租稅誘因，在朝野立委聯手下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。