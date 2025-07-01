台英簽署ETP三領域協議 推動數位貿易、能源與淨零、投資

歷時近兩年協商，台灣與英國完成「提升貿易夥伴關係」（ETP）三項領域談判，昨（30）日簽署協議，包括數位貿易、能源與淨零排放、投資，雙方將共同推動具戰略意義的產業成長。

賴清德總統昨日接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）時提到，2023年台灣和英國簽署ETP，昨日再簽署三項子協議，有助推升雙邊經貿合作，期盼英國公開支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），共創印太經貿新格局。

行政院政務委員楊珍妮昨日表示，未來將有助我國業者拓展全球經貿網絡，雙方並將擬定相關領域的具體合作計畫，以落實各項協議的推動及執行。

行政院經貿辦指出，昨日是由台灣駐英國代表姚金祥與英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）在台北簽署提升ETP三項領域協議，包括「台英ETP數位貿易協議」、「台英ETP能源與淨零排放協議」、「台英ETP投資協議」。

該協議是自2023年11月台英簽署ETP後，雙方同意參照國際經貿領域最新發展趨勢，就三大領域展開談判，雙方終達成共識簽署協議。

楊珍妮表示，英國是世界第六大經濟體，也是台灣在歐洲第四大貿易夥伴，而台灣是英國在印太地區的第八大貿易夥伴。這次協議展現雙方願意就貿易政策對話合作，將有助於台灣業者拓展全球經貿網絡，雙方並將擬定相關領域具體合作計畫，以落實協議推動執行。

包瓊郁則說，自2月就任以來，許多人特別提到這項重要的夥伴關係，為英國與台灣深化貿易關係的實際表現。台英共同目標是推動具戰略意義的產業成長，這在英國近期發布的嶄新產業戰略和台灣的五大信賴產業中清晰體現，兩者在規模和雄心上密切連結，透過合作可最大化雙邊優勢。

行政院強調，這是台英首度在協議中納入確保雙方業者投資時的公平競爭環境，並同意參照國際投資協定標準，雙方將推動關鍵產業合作，優化投資審查程序。