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全台「最富里」換人 北市中華里平均526萬元擠下關新里

聯合報／ 記者邱琮皓林莉／台北報導
一一二年度的全國最富里排名大洗牌，新竹市關新里的四六一點四萬元輸給台北市松山區中華里年平均綜合所得五二六點六萬元，失去「全台最富里」寶座。圖／聯合報系資料照片
一一二年度的全國最富里排名大洗牌，新竹市關新里的四六一點四萬元輸給台北市松山區中華里年平均綜合所得五二六點六萬元，失去「全台最富里」寶座。圖／聯合報系資料照片

根據財政部最新公布的綜所稅統計，一一二年度的全國最富里排名大洗牌，台北市松山區中華里年以平均綜合所得五二六點六萬元，超前竹科新貴匯聚的新竹市關新里的四六一點四萬元，成為「全台最富里」。財政部官員說，從統計分析，應該是當年有「大咖」遷入，因此拉高整體綜合所得平均值。

財政部統計，一一二年度綜合所得平均數仍然以新竹市一五二點四萬元、新竹縣一三五點三萬元，保持全台前二，台北市以一二八點七萬元排名第三。

其餘六都之中，新北市的綜合所得總額平均數為八十六點五萬元、桃園市八十五點五萬元、台南市八十三點一萬元、台中市八十二點五萬元、高雄市則為七十九萬元。

以各縣市鄉鎮村里統計分析，一一二年全台「最富里」，由台北市松山區中華里以平均五二六點六萬元拿下，新竹市東區關新里以四六一點四萬元被擠到第二，第三為台北市士林區永福里三四六萬元，第四名是新竹縣竹北市東平里三四一點六萬元，新竹縣寶山鄉三峰村以三三七點一萬元，排名第五。

北市松山區中華里一一一年度平均綜合所得總額僅二一三點七萬元，並未擠入前五名，一一二年躍居榜首。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，除外界推測的隱形富豪入住外，當年股市表現不錯，是不是有股利所得拉抬值得觀察。她表示，中華里有二五六○戶，若綜合所得較前一年增加兩百萬元，等於新增約五十一點二億元稅基，幅度非同小可。

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