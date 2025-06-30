全台「最富里」換人 北市中華里平均526萬元擠下關新里

根據財政部最新公布的綜所稅統計，一一二年度的全國最富里排名大洗牌，台北市松山區中華里年以平均綜合所得五二六點六萬元，超前竹科新貴匯聚的新竹市關新里的四六一點四萬元，成為「全台最富里」。財政部官員說，從統計分析，應該是當年有「大咖」遷入，因此拉高整體綜合所得平均值。

財政部統計，一一二年度綜合所得平均數仍然以新竹市一五二點四萬元、新竹縣一三五點三萬元，保持全台前二，台北市以一二八點七萬元排名第三。

其餘六都之中，新北市的綜合所得總額平均數為八十六點五萬元、桃園市八十五點五萬元、台南市八十三點一萬元、台中市八十二點五萬元、高雄市則為七十九萬元。

以各縣市鄉鎮村里統計分析，一一二年全台「最富里」，由台北市松山區中華里以平均五二六點六萬元拿下，新竹市東區關新里以四六一點四萬元被擠到第二，第三為台北市士林區永福里三四六萬元，第四名是新竹縣竹北市東平里三四一點六萬元，新竹縣寶山鄉三峰村以三三七點一萬元，排名第五。

北市松山區中華里一一一年度平均綜合所得總額僅二一三點七萬元，並未擠入前五名，一一二年躍居榜首。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，除外界推測的隱形富豪入住外，當年股市表現不錯，是不是有股利所得拉抬值得觀察。她表示，中華里有二五六○戶，若綜合所得較前一年增加兩百萬元，等於新增約五十一點二億元稅基，幅度非同小可。