30歲以下頂級刷手最敢花 年均刷204萬元居冠

聯合信用卡處理中心昨公布信用卡大數據（不含繳稅交易）顯示，台灣卅歲以下年輕族群儼然成為新一代「頂級刷手」。雖然卅歲以下族群卡數僅占頂級刷手卡數的百分之七點四二，但平均每卡年刷卡筆數四五三筆、年消費金額二○四點一萬元，高居各年齡層之冠，展現驚人的消費力。

聯卡中心分析去年的信用卡刷卡情形，將全年每卡累積消費金額排名前百分之一，金額逾六十三點五萬元，定義為「頂級刷手」。這些頂級刷手貢獻了百分之廿一點五的消費總金額，平均每卡年刷卡金額一四七萬元，是一般持卡人的廿七點一一倍；單筆平均消費金額五一九八元，也是一般卡友的四點四八倍。

從消費產業別來看，頂級刷手的前大三消費產業別為百貨公司、保險業、其他綜合商品零售業，占比依序為百分之十三點四六、十點七八與八點七九；其中在百貨公司平均每卡年刷卡金額廿四點二萬元，是一般卡友的十六點六九倍，為高價值客群的主要戰場。

以每年都在母親節前夕進行封館活動的微風廣場為例，微風表示，去年的微風之夜就有廿位千萬刷手、一三九位百萬刷手，一個晚上業績高達十四點六億元；今年微風之夜也誕生了十八位千萬刷手，百萬刷手更高達一五一位，除了單日消費爆發力驚人外，每年需要消費五百萬元的鑽石卡、一百萬元的琉金卡，目前會員人數約三千五百人。

遠東SOGO也說，光是去年刷卡超過百萬的人數，就超過兩千六百人。

進一步分析消費偏好，男性頂級刷手以餐飲業的消費為主，四十至五十歲族群在餐飲業的刷卡占比達百分之卅一點五八；女性則偏好服飾類消費，尤以四十至五十歲族群為主，其次為五十至六十歲，反映熟齡女性具備消費實力且更願投資生活品味。

從年齡結構觀察，四十至六十歲仍為頂級刷手主力，占比百分之五十六點一六，其中四十至五十歲最多。

然而，卅歲以下族群消費力道強勁，平均每卡年刷卡二○四點一萬元，超過第二的六十歲以上族群一五二點五萬元，顯示Ｚ世代具備快速累積高消費紀錄的潛力。

若比較單筆消費金額，六十歲以上族群平均單筆刷卡一點一萬元居冠；但卅歲以下族群交易以平均年刷四五三筆居冠，在量與頻率驅動下，年消費規模更勝熟齡族。

報告也指出，「頂級刷手」與「高頻刷手」消費行為迥異。高頻刷手每年刷卡達四五一次，但總金額占比僅百分之七點一三，主要集中於日常小額交易。

相形之下，頂級刷手在單筆五千元以上的交易占比達百分之十一點九九，遠高於高頻刷手的百分之二點○九，顯示其偏好高單價消費。