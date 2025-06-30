民團抗議台知計畫 經部：聽證前說明會為廣徵民意

竹北的在地居民與公民團體今天赴經濟部抗議，指出經濟部無權辦理台知計畫聽證，呼籲經濟部不要淌渾水。經濟部表示，聽證前說明會目的為廣徵民意，將持續與相關單位釐清程序與權責，確保符合法定程序與公眾參與原則。

新竹縣政府近日公告將於7月5日舉辦「新訂台灣知識經濟旗艦園區計畫」（台知計畫，舊稱璞玉計畫）聽證前說明會，來自竹北的在地居民與公民團體今天上午前往經濟部陳情，指出依土地徵收條例規定，經濟部無權也無法辦理台知計畫全區400公頃特定農業區徵收聽證，請經濟部不要淌渾水。

環境權保障基金會副執行長許博任指出，台知計畫經行政院核定重大建設的面積僅有142公頃，經濟部亦僅為該142公頃的中央目的事業主管機關，其餘超過範圍經濟部無權辦理聽證會，也無法徵收。

經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬出面接受民眾遞交的陳情書，5位民團代表隨後也進入經濟部和園管局溝通交流意見。

經濟部產業園區管理局今天晚間透過新聞稿表示，7月5日舉行的「聽證前說明會」，是依內政部都市計畫委員會113年第14次專案小組會議決議召開，目的為廣徵民意、並讓民眾瞭解計畫內容及聽證相關程序。

經濟部表示，「聽證前說明會」所蒐集的意見，可作為新竹縣政府及內政部都市計畫委員會後續審議參考。經濟部強調，未來將持續秉持依法行政、公開透明原則，審慎處理並廣納各方意見，以維護民眾參與權益，推動程序合法且具正當性的公共決策。