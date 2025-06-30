環境部推動一次用產品減量 7月1日起開放上網許願

因應近年國際減塑目標，今年將提出新版《一次用產品減量里程碑》，為讓各項措施能夠符合社會的需求與期待，將於7月1日起至8月31日開放「減量里程碑許願池」專區，廣納民眾對一次性產品減量措施的具體建議與期望。此次許願池重點聚焦六大品項，包括塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管，以及新增納入的零售商品與網購包裝。透過全民參與共同盤點可行方案，讓政策更貼近生活、產業更具韌性。

環境部自2002年起推動減量管制措施，並於2018年針對塑膠袋、免洗餐具、飲料杯及吸管等四大一次性產品提出減量或限用的期程。隨著國際對塑膠污染問題的關注升級，新一輪《全球塑膠公約》談判會議將於今年8月5日開始，我國也密切關注這一進程及未來的塑膠管制方向，並將其作為參考，定期滾動檢討及調整我國的減量里程碑，確保政策與國際趨勢接軌。

雖然我國自2018年起已經全力推動塑膠減量政策，並藉由實施購物袋收費、限制免洗餐具等措施來控制一次性塑膠的使用，但隨著市場環境的快速變化，特別是COVID-19疫情期間，外帶、外送與網購的需求急劇上升，衛生及便利性使一次性塑膠產品使用需求增加，挑戰了原本的減量成效。同時，減塑措施在執行過程中，牽涉民眾生活便利性的改變，重新培養環保消費習慣有其難度，另外替代材質的技術門檻及成本相對較高，亦增加政策推動及產業轉型的複雜度與挑戰性。

面對這樣的情形，非僅透過政府單方面法令規定推動，而需要更多來自社會各界的支持與參與。環境部近期與企業、民間團體及宗教文化等多方力量跨域結盟合作，針對不同場域特性，以鼓勵與限制提供等策略併用，聚焦於推動重複使用與回收利用，並透過擴大二手袋使用、回收重複使用容器、建置循環杯租借系統等方式，兼顧減量與生活便利。下半年將在建國花市做為減塑的示範場域，以重複使用、自備購物袋、使用替代產品來減少塑膠袋的使用，與花市的管理單位、自治單位及攤販共同建立可推動的減塑模式。

「減量里程碑許願池」專區設置於一次用產品源頭減量宣導網（https://recycle2.moenv.gov.tw/wishingwell/），許願池於7月1日起至8月31日開放，民眾可以在專區提供針對六大品項減量措施的改善建議，或提出對政策的期望，讓減塑行動不僅是政策的推動，也能成為全民共同行動的目標。更多國際做法及我國減塑政策亦可至網站參考。