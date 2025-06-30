納零售商品、網購包裝 一次用產品減量期程下半年更新

環境部持續推動一次用產品減量，未來將不限於「塑膠用品」。環境部資源循環署30日表示，未來推動減量的兩大品項為零售商品包裝與網購包裝，期望零售商品包裝可朝包裝減量、袋膜使用替代材質、外包裝100％可回收的減量方向；網購包裝則是包裝減量、使用循環箱、使用可回收包材，預計最新的一次用產品減量期程將於下半年更新。

因應近年國際減塑目標，環境部今年將提出新版《一次用產品減量里程碑》，為讓各項措施能夠符合社會的需求與期待。資源循環署將於7月1日起至8月31日開放「減量里程碑許願池」專區，許願池重點聚焦六大品項，包括塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管，以及新增納入的零售商品與網購包裝。透過全民參與共同盤點可行方案，讓政策更貼近生活、產業更具韌性。

環境部自2018年起，公告四大品項，包括塑膠袋、免洗餐具、塑膠吸管、塑膠飲料杯進行分階段減量或限制使用，而推動策略以「擴大管制對象、強化價格工具、全面禁用」等三步驟漸進式推動。

環境部資源循環署署長賴瑩瑩表示，受到COVID-19疫情與民眾外帶、外送的生活習慣改變影響，挑戰了原本的減量成效，因此在這次也檢討減量政策，新增零售商品與網購包裝，預計下半年更新2030、2035年一次用產品減量期程。

在「零售商品包裝」部分，主要有近4成使用在超市、近2成使用在糕餅製造業，另外有15％在加工食品製造業，近1成在量販店。從現況分析發現，包裝用塑膠比例高，體積空隙率偏高，常見過度包裝問題，增加廢棄物量與資源浪費，由於部分產業，例如化妝品、糕餅等，重視品牌形象與視覺包裝，對減量接受度有限，多數消費者對於過度包裝也無感，因此相當有挑戰，預計減量方向將以包裝減量、袋膜使用替代材質、外包裝100％可回收為目標

「網購包裝」部分，超過95％都集中在大型網購業者，快速成長的電商物流帶動包裝需求大幅提升，多使用塑膠氣泡袋、封箱膠帶與複合材質，回收體系無法有效拆解複合包材，且多數包材輕薄、不具經濟回收價值，最終仍進入焚化盧，再加上多數網購包材未清楚標示材質種類與可回收性，導致民眾無從得知是否可回收或如何正確分類。因此減量目標將以包裝減量、使用循環箱、使用可回收包材為主。