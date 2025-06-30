台英經貿對話會議 聚焦 AI、半導體、能源、綠色鋼鐵及無人機等議題

2025台英經貿對話會議30日舉行，由我國經濟部政務次長江文若、及台北與英國商業貿易部貿易政策暨經濟安全副部長艾禮遜 (Douglas Alexander)共同主持，雙方就如何進一步深化經貿合作進行討論，並就人工智慧、半導體、能源等議題深入交換意見。

江文若在會中分享國際及台灣經濟展望、台灣在國際產業供應鏈韌性角色，並說明我國政府努力協助廠商因應全球地緣政治衝突與貿易環境變動所帶來的衝擊，強調台灣與英國均是民主與自由貿易的支持者，盼與英國共同維護區域貿易的繁榮與穩定。

經濟部表示，台英產業具互補特性，雙方已在AI、半導體、先進製造、綠能等領域推動合作，今年擴大到先進綠色鋼鐵技術及商用無人機等領域。江文若表示，賴總統五大信賴產業與英國甫發布的產業戰略有許多合作潛力，盼與英方深化關鍵領域的合作，台灣在電信、無人機、低軌衛星等領域是英國可信賴的夥伴；AI領域方面，我方介紹經濟部透過法人AI試製線，協助中小企業以AI開發新產品及培育AI實作人才；另我國為出口導向國家，我方關心英國將於2027年實施之CBAM相關進展，並希望透過相關平台持續與英方討論執行細節。

英方次長艾禮遜於會議中表示，臺英貿易關係蒸蒸日上，2024年雙邊貿易總額成長至93億英鎊，創下歷史新高，且比2023年成長近8%。英國去年也是臺灣最大的歐洲投資來源國。英國上星期剛發布了嶄新的《產業戰略》及《貿易戰略》，讓這次台英經貿對話會議的舉辦時間成為最佳時機。《英國產業戰略》的核心策略是聚焦於高價值產業及高潛力地方聚落來增加投資，以驅動經濟成長，提供國際企業與英國更容易快速做生意的嶄新契機。台英經貿對話會議這類的雙邊貿易協商則為雙邊經濟成長釋放更多即時與長期利多機會。

英國是我國重要經貿夥伴，2024年英國是我國在歐洲地區第4大貿易夥伴及我在歐洲最大外資來源國。