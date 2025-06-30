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貧富差距擴大？財部：台灣每人吉尼係數低於美中日韓

中央社／ 台北30日電
貧富差距擴大議題引發關注。示意圖／ingimage
貧富差距擴大議題引發關注。示意圖／ingimage

財政部今天公告統計，民國112年台灣每人吉尼係數為0.272，低於亞鄰的中國、日本、南韓，以及美國、法國與德國等歐美國家。

吉尼係數是國際間最常用以衡量財富分配，並比較均勻程度的統計指標，係數愈大，表示財富分配不均等程度愈高，反之係數愈小，表示不均等的程度愈低。

財政部今天公告「112年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，112年度約有688萬綜所稅申報戶，若以綜所稅總所得20分位申報統計來看，第1分位、即最低的5%，總所得平均數為新台幣4.3萬元，第20分位、即最高的5%，總所得平均數則為540.8萬元。

針對外界關注的貧富差距擴大議題，財政部表示，此稽徵統計資料為課稅資料，未包括納稅義務人取自於「政府移轉支出」（例如政府補助款）的所得、免稅所得及分離課稅所得等資料，不宜直接作為衡量國民所得或貧富差距的依據，相關家戶所得資料應以行政院主計總處發布的資料為準。

財政部指出，國際間多以「吉尼係數」（GiniCoefficient），作為衡量全體家庭間所得不均程度指標，台灣112年每戶（Per household）吉尼係數為0.339，每人（Per capita）吉尼係數為0.272。

據財政部引述世界銀行與各國官方公布的統計，台灣每人吉尼係數為0.272，低於美國0.465，馬來西亞0.407，中國0.371，義大利0.348，西班牙0.339，德國0.317，法國0.315，南韓0.327，日本0.286，瑞典0.298；不過，略高於荷蘭0.257。

財政部 美國

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