113年外銷訂單生產 國內比率51.4%、東協9.2%創新高

經濟部表示，民國113年外銷訂單國內生產比率占51.4%，創近15年、有調查以來新高紀錄，中國大陸及香港生產占33.1%探新低。供應鏈移轉也推升東協生產占比9.2%、排名第3，續創新高。

經濟部今天發布外銷訂單海外生產實況調查統計，共計調查2833家，回收樣本2804家，回表率99%。

經濟部表示，113年接自海外訂單中，以國內生產比率占51.4%最高，較112年上升2.3個百分點，主因是高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求擴增，筆電及伺服器廠商擴大國內生產比重，拉高整體接單的國內生產比率。

此外，在中國大陸及香港生產占33.1%，較112年下降4.7個百分點，為有調查以來（資料年99年）新低；東協占9.2%、排名第3，較112年上升2.2個百分點，續創新高，主因是美中紛爭、地緣政治風險等因素持續牽動全球供應鏈重組，台商持續擴大在東協生產比重，其中以越南生產占3.4%最大。

經濟部說明，台廠在越南生產主要為紡織類產品，近年來隨著供應鏈移轉，電子電機和資通訊產品在東協新增產線，高爾夫、健身器材等產品近期也在東協擴充產線。

就113年外銷訂單生產方式觀察，經濟部表示，以「自行生產（含交付子公司或關係企業生產）」占82.7%最高，較112年上升1個百分點，主因是自行生產比例較高的晶圓代工、伺服器及印刷電路板等廠商接單增加。

經濟部說，其次是「委託他廠代工生產」占9.7%，與112年持平；「向他廠購買產品」占7.6%，較112年下降0.9個百分點，主因以向他廠購買為主的晶片通路商接單減少，降低整體向他廠購買比重。

按公司型態別觀察，製造商、製造兼貿易商均以「自行生產」為主，分別占91.1%及85.9%；貿易商則以「向他廠購買產品」占76.0%為主；如按生產地區觀察，不論國內生產或海外生產，均以「自行生產」為主，占比分別達87.3%、77.1%。

調查回收樣本中，113年有海外生產的廠商計788家、占28.1%，其中海外生產原因（複選）以「配合客戶要求」占52.9%續居首位，顯示企業仍多以客戶需求作為全球布局的首要考量；其次是 「生產成本低廉」占48.0%，較112年上升2.3個百分點最多，顯示企業考量獲利能力，生產成本低廉仍受廠商持續重視；另「當地原材物料供應方便」占35.3%、居第3。

經濟部表示，海外生產貨品「轉銷第3國」續居首位，占比達69.9%，「回銷國內」僅占5.6%。按貨品別觀察，除居供應鏈中上游的光學器材及電子產品以「當地銷售」的占比最高外，其餘各貨品皆以轉銷第3國為主，其中資訊通信產品85.0%、機械84.7%、基本金屬74.8%。

在中國大陸及香港生產的外銷訂單，其中有19.5%貨品「出口至美國」，較112年下降2.7個百分點。經濟部說明，因筆電廠商接單減少，加上美中貿易紛爭未解，業者將出口至美國的貨品轉由國內或其他海外據點生產，拉低整體出口至美國比重。

就產線跨國移轉的地區別觀察，經濟部表示，有擴充產線的96家廠商中以東協為主要選擇，占整體擴充產線家數68.8%，其中越南占41.7%，台灣占22.9%居第2。

新設產線亦以東協占整體新設產線家數的60.9%為最高，其中越南占26.1%，顯示在政府新南向政策推動下，加上東協國家具地利之便，且龐大的內需市場及關稅優勢，成為台商供應鏈多元布局的首選；至於產線部分移出及全部移出的地區，則以中國大陸及香港占69.8%為最高。