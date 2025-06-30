ETS邁大步…碳交所與EEX簽署MoU 推臺灣總量管制及排放交易機制

2025年6月27日，臺灣碳權交易所（TCX）與歐盟排放交易機制（EU ETS）最核心的交易平台—歐洲能源交易所（EEX），於德國萊比錫總部正式簽署合作備忘錄（MoU），為我國邁向總量管制及排放交易機制（Taiwan Emissions Trading System, TW ETS）的重要里程碑，期望借重EEX營運EU ETS市場的成功經驗，助力TW ETS市場的建構與運作。

碳交所總經理田建中表示，歐盟總量管制與排放交易機制（EU ETS）自2005年啟動以來，已成為世界領先之碳定價機制，EEX則長期扮演其交易市場執行單位的關鍵角色。碳交所刻正積極配合環境部政策藍圖，規劃於明年試行我國ETS機制，這次與EEX簽訂MOU，可借鏡其多年的市場運行經驗，對於碳交所未來建置TW ETS機制具有策略發展的重要意義。

EEX執行長Peter Reitz亦於簽約時強調：「全球的碳排放交易機制對邁向去碳化與能源轉型至關重要。EEX 樂於分享在制度設計與營運方面累積的深厚經驗，協助新機制的建立，共同推進全球碳定價及碳交易市場發展。」這次簽約儀式貴賓雲集，包括駐德代表謝志偉大使、環境部長彭啓明、次長施文真、氣候變遷署副署長張根穆，以及金融監督管理委員會金融市場發展及創新處處長胡則華等皆親臨見證。

這次簽署MoU將在EU ETS營運所累積的成功經驗上，協助碳交所打造一個健全、透明且誠信的ETS市場。此外，EU ETS目前已與瑞士ETS完成連結，並規劃進一步與英國 ETS連接，透過國際合作逐步擴展為全球化之碳交易體系。目前台灣周邊國家，包括日本與韓國也已建立或正積極推動總量管制與排放交易機制(ETS)。此次MoU 的簽署，不僅開啟碳交所與EEX的合作新篇章，更為台灣未來與其他碳市場的國際連結鋪路，進而助力達成2050年淨零排放目標。