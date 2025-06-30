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碳交所與歐洲能源交易所簽署MOU 環境部長彭啓明：合作ETS制度

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺灣碳權交易所與歐洲能源交易所（EEX）27日在德國萊比錫簽署合作備忘錄（MOU），環境部部長彭啓明、政務次長施文真及氣候變遷署副署長張根穆也一同參與見證，並參訪EEX的線上模擬交易平台運作機制，未來EEX將分享受託執行歐盟排放交易制度的豐富經驗，與我國資源共享並提供相關教育訓練資源，協助臺灣碳交易市場平台以及能力建構。

彭啓明在受邀參與簽署儀式時表示，建立國內總量管制與排放交易(ETS)制度是政府現階段的重要任務，此次碳交所與EEX簽署MOU，可借助其協助他國建置ETS制度的成功經驗，包含人才培訓、平臺設計與未來營運等面向，尤其是在巴黎協定第6條通過後，全球單一碳市場將成為趨勢，碳交所與EEX的合作是非常重要且迫切的。環境部將持續關注碳交所與EEX的密切合作，並積極展開跨部會合作，推動ETS制度建置與法規完善等工作。

環境部表示，歐盟是全球最早實施ETS的區域，具有完整的法規體系與架構，也是各國推行ETS制度重要的參考標的，而EEX則是EU ETS主要指定的拍賣平台之一。我國ETS制度的推動，將由環境部主責法規體系及制度的建立，並由碳交所負責執行額度交易等事宜，為此，環境部也將與金管會及經濟部等進行跨部會合作，儘快完善法規環境，全力支持碳交所，現階段臺灣初步的公私協力共識已經達成，相信不久後我國ETS將可以順利上路。

環境部正規劃於2026年進行ETS試行，以及在2027年至2028年推動ETS制度，與碳費制度雙軌併行。本次碳交所簽署MOU，除了象徵臺德在碳定價制度建構上的深度合作，環境部也期許碳交所能藉由EEX的協助，建置穩健透明的碳排放交易平台，為未來ETS的試行與推動奠定良好的基礎。

歐盟 平台 MOU

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