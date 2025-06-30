加速台廠專利布局法國 台法專利審查高速公路計畫自7月1日起試行

智慧財產局與法國工業財產局(INPI)30日宣布，將於2025年7月1日正式啟動台法專利審查高速公路試行計畫(TIPO-INPI PPH MOTTAINAI pilot program)。此舉將大幅加快兩國之間的專利審查流程，提升申請效率並促進創新技術的國際保護。

智慧局表示，PPH是一項加速雙邊專利審查制度，共享合作雙方專利專責機關的檢索資訊與審查結果，達到減少重複審查，提升審查效率與品質。有助於我國企業在法國更快取得專利以擴展國際布局，亦可提升兩國間經濟貿易合作。

智慧局表示，為配合實施該計畫，已於智慧局網站新增台法專利審查高速公路專區(首頁/申請專利/專利審查高速公路(PPH)/臺法專利審查高速公路，網址：https://www.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-1121-101.html)，內容包括臺法專利審查高速公路作業方案(含中文版及英文版)及我國赴法國工業財產局(INPI)提出PPH之申請參考網頁；另為使PPH申請書表更符合使用需求，已公告修正「發明專利PPH審查申請書」(審查申請書網址：https://www.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-712-870315-5f678-101.html)歡迎參考。

智慧局表示，對於本國申請人，能基於台灣核准專利向法國工業財產局提出PPH，啟動加速審查並提升獲准專利機會，以強化技術布局並縮短產品上市時程，同時亦助於降低申請成本與行政負擔，提高國際競爭力。

智慧局表示，台法雙方未來仍將持續強化智慧財產權的國際合作，並期望吸引更多國際投資與技術交流，帶動產業成長。