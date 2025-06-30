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防空警報來了怎麼辦？內政部給出三大避難原則

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
避難位置及防護姿勢指南。內政部提供
避難位置及防護姿勢指南。內政部提供

面對緊急突發情勢，內政部30日正式函頒《防空避難指引》，首度系統化提供民眾在接獲防空警報時，應採取的避難位置、防護姿勢與應變行動，協助大眾在第一時間做出正確反應，確保生命安全。

指引明確強調「地下優於地上」、「室內優於室外」等原則，並提出實用避難方式與因應步驟，作為全民防空準備的重要依據。

內政部指出，這份指引參考國際實務經驗研擬，內容涵蓋三大面向，包括「避難位置選擇」、「防護姿勢」與「行動指引」，建議民眾在避難時，盡可能遠離外牆、門窗以及易碎或危險物品，優先選擇與爆炸源之間隔有兩道牆以上的室內空間作為掩蔽處所。

若來不及進入建築物或防空疏散避難設施，則應立即就地趴下、降低高度、背對爆炸方向，並用雙手保護頭部，以減少爆炸震波與飛散物造成的傷害。

此外，指引也針對各種場景訂出清楚指引。例如在室內，應就地避難並避免處於頂樓或臨近外牆；在戶外應迅速進入建築物，或利用涵洞、地下道作為掩蔽空間；行駛途中：應立即靠邊停車下車避難，如無法離車則應壓低身體、保護頭部。

內政部強調，災難發生時往往瞬息萬變，民眾唯有平時了解並熟記正確避難方式，才能在關鍵時刻快速做出反應，保護自己與家人。

內政部發布「防空避難指引」協助民眾依情境迅速避難。內政部提供
內政部發布「防空避難指引」協助民眾依情境迅速避難。內政部提供

爆炸 建築物 內政部

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