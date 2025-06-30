快訊

川普自爆與馬斯克現況...兩人幾乎無聯絡 重提1事暗示撕破臉主因

NONO強制性交未遂被判刑！朱海君傳合約到期 唱片公司回應了

發財代價是犧牲足球員？俱樂部世界盃引爆反彈

美國擬刪899條報復稅 資誠籲台企做好這些準備

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇。業者提供
資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇。業者提供

美國國會即將刪除具爭議性的《偉大美麗法案》中「第899條」報復性稅負條文，意味著美國與其他G7國家已就OECD第二支柱（Pillar Two）制度達成協議，未來美國企業可望免於因「徵稅不足支出原則」（UTPR）在海外被重複課稅的風險。專家分析，此舉將為全球稅務協調開創新局，也對包括台灣在內的跨國企業帶來實務啟示。

OECD推動的全球最低稅負制度第二支柱中，「徵稅不足支出原則」允許一國政府對總部設在低稅國的跨國企業海外利潤補課稅負，對美商不利。為反制該規定，美國原擬立法納入第899條，對任何對美企業課徵「歧視性稅負」的國家，進行稅務報復，但隨著國際談判達成共識，相關條文將不再保留。

美國財政部長Scott Bessent在 26日透過社群媒體宣布，美國與G7國家即將簽署協議，明確指出美國企業將獲OECD稅制下的豁免待遇，並呼籲國會儘速刪除第899條，強調協議有助全球投資與經濟穩定。

同日，美國參議院財政委員會主席Mike Crapo與眾議院歲出入委員會主席Jason Smith聯合發表聲明支持該協議，也明確表示將支持從法案中刪除899條，同時警告若他國未履行協議，美方將不排除採取反制行動。

美國國會隨後迅速通過修正草案，移除第899條。G7也發布聯合聲明，表態支持建立「併行制度」（side-by-side system），讓美國總部的跨國企業未來有機會完全免受UTPR與IIR（所得包容規則）加稅影響。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇分析，這項協議是國際稅制協調的重要里程碑，也意味著OECD第二支柱制度在實施過程中，將有更多彈性與協商空間。

曾博昇提醒，目前已有逾50個國家將該制度納入本國稅法，符合門檻的大型跨國企業須自2024年度起，於財報中揭露全球最低稅額，並著手準備正式申報。

對台灣企業而言，曾博昇建議，應盡速盤點是否符合申報與揭露門檻，評估全球最低稅負制下的潛在影響，提前進行稅額試算與資料整合，以確保在未來全球課稅新局中站穩腳步。

美國 社群媒體

延伸閱讀

美對等關稅大限前 印度美國貿易協議可望出爐

美股創高難掩歐股強彈 歐元助攻今年美元計價漲幅寫新猷

00757的弟弟來了！009811號稱美版0050 網友：還不買爆

川普「皇帝」無誤？學者：他在外交及國安領域就是獨裁者

相關新聞

美國擬刪899條報復稅 資誠籲台企做好這些準備

美國國會即將刪除具爭議性的《偉大美麗法案》中「第899條」報復性稅負條文，意味著美國與其他G7國家已就OECD第二支柱（...

台英簽署提升貿易夥伴關係三領域協議

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）與駐英國台北代表處代表姚金祥，今（30日）在台北簽署提升...

不追究虧損原因調整能源政策 台電憑什麼還要加薪？

台電累計虧損突破4500億元，包括經濟部長郭智輝、台電董事長曾文生都強調，若立院不同意政府撥補台電，電價勢必調漲。台電一方面拿撥補來恐嚇電價要漲，另一方面，工會積極爭取加薪，且是長官加的比基層員工都要多。台電因能源政策錯誤而產生巨額虧損，不但無人為此負責，此時還要求加薪，不覺得站不住腳嗎？

台英ETP正式簽署 雙邊投資、關鍵產業合作將更深化

我國駐英國代表處大使姚金祥與英國在台辦事處包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）代表，30日在台北正式簽署提升貿...

川普關稅大限倒數10天 傳台美接近達成貿易協議

距離美國總統川普對個別國家緩徵的對等關稅大限7月9日，只剩下10天，彭博引述知情人士報導，美國接近和台灣、印尼達成協議，與越南、南韓協商也有進展。川普本人也多次釋出和印度達成協議的消息。美國和歐盟也對談判能夠達成共識，態度明顯轉趨樂觀。 川普幕僚本周表示，預計到7月9日大限之前，最多有十多個美國主要貿易夥伴能夠完成協議。

接任資誠會計師事務所所長 徐聖忠：要創造更大價值

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）宣布，現任所長周建宏今天卸任，7月1日起由徐聖忠接任所長。周建宏交棒後，將擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。