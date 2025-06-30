美國擬刪899條報復稅 資誠籲台企做好這些準備

美國國會即將刪除具爭議性的《偉大美麗法案》中「第899條」報復性稅負條文，意味著美國與其他G7國家已就OECD第二支柱（Pillar Two）制度達成協議，未來美國企業可望免於因「徵稅不足支出原則」（UTPR）在海外被重複課稅的風險。專家分析，此舉將為全球稅務協調開創新局，也對包括台灣在內的跨國企業帶來實務啟示。

OECD推動的全球最低稅負制度第二支柱中，「徵稅不足支出原則」允許一國政府對總部設在低稅國的跨國企業海外利潤補課稅負，對美商不利。為反制該規定，美國原擬立法納入第899條，對任何對美企業課徵「歧視性稅負」的國家，進行稅務報復，但隨著國際談判達成共識，相關條文將不再保留。

美國財政部長Scott Bessent在 26日透過社群媒體宣布，美國與G7國家即將簽署協議，明確指出美國企業將獲OECD稅制下的豁免待遇，並呼籲國會儘速刪除第899條，強調協議有助全球投資與經濟穩定。

同日，美國參議院財政委員會主席Mike Crapo與眾議院歲出入委員會主席Jason Smith聯合發表聲明支持該協議，也明確表示將支持從法案中刪除899條，同時警告若他國未履行協議，美方將不排除採取反制行動。

美國國會隨後迅速通過修正草案，移除第899條。G7也發布聯合聲明，表態支持建立「併行制度」（side-by-side system），讓美國總部的跨國企業未來有機會完全免受UTPR與IIR（所得包容規則）加稅影響。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇分析，這項協議是國際稅制協調的重要里程碑，也意味著OECD第二支柱制度在實施過程中，將有更多彈性與協商空間。

曾博昇提醒，目前已有逾50個國家將該制度納入本國稅法，符合門檻的大型跨國企業須自2024年度起，於財報中揭露全球最低稅額，並著手準備正式申報。

對台灣企業而言，曾博昇建議，應盡速盤點是否符合申報與揭露門檻，評估全球最低稅負制下的潛在影響，提前進行稅額試算與資料整合，以確保在未來全球課稅新局中站穩腳步。