台英簽署提升貿易夥伴關係三領域協議

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）與駐英國台北代表處代表姚金祥，今（30日）在台北簽署提升貿易夥伴關係（Enhanced Trade Partnership, ETP）三項領域協議，英國在台辦事處與行政院經貿談判辦公室共同發布新聞稿，英國商業貿易部貿易政策部長艾禮遜（Douglas Alexander）在台見證簽署。

三項領域協議分別為台英ETP數位貿易協議、台英ETP能源與淨零排放協議、台英ETP投資協議；自2023年11月台英簽署提升貿易夥伴關係協議，雙方同意參照國際經貿領域的最新發展趨勢，就數位貿易、能源與淨零排放及投資三領域展開談判，歷經近兩年討論協商，雙方順利達成共識並簽署協議。

台英數位貿易協議使英國成為台灣對外簽署的數位貿易協議的第一個國家，雙方透過確立共同的數位貿易原則，為企業與消費者提供一個開放、包容、安全且公平的數位貿易環境。

台英能源與淨零排放協議也是台灣簽署的第一個國際綠色貿易協議，台英將協力邁向2050淨零排放，並致力於應對氣候變遷，確保長期能源安全。本協議反映雙方對環境永續的承諾並提供合作平台，透過推動潔淨能源轉型與發展綠色產業，為業者創造綠色貿易機會。英國自許為潔淨能源領航者，台灣則以「淨零轉型五大策略」推動相關政策，雙方將共同打造永續的未來。

台英投資協議規範雙方應致力促進雙向投資及便捷投資程序，強調發展多元投資政策，特別支持婦女及中小微企業進入國際市場，拓銷商機並提升競爭力。此外，本協議也是台英首度在協議中納入確保雙方業者投資時的公平競爭環境，並同意參照國際投資協定標準，確保公營事業從事商業活動時，須遵循商業運作原則與民間企業競爭，雙方也會就產業補貼政策進行交流，充分反映公平貿易與市場透明度的精神。基於此協議，未來雙方將推動關鍵產業合作，優化投資審查程序，為投資業者建立公平友善之投資環境。

英國商業貿易部貿易政策部長艾禮遜（Douglas Alexander）表示，很高興見證台英提升貿易夥伴關係三項領域協議簽署，每項領域都代表著重要合作契機。

艾禮遜指出，在投資方面，雙邊投資的增加，將共同支持包括像是科技及先進製造等具有戰略成長性的產業。而在數位貿易上，前導的「台英貿易數位化領航計畫 (Trade Digitalisation Pilot) 」展現了對企業的無窮價值。台灣已是英國潔淨能源產業相關供應鏈的主要市場，繼續持有顯著的成長潛力。

行政院政務委員楊珍妮說，英國2020年脫歐後積極洽簽自由貿易協定，進行全球布局，並將我國列為優先對話與合作的對象；此次透過該協議，展現雙方願意就貿易政策進行對話與合作，未來將有助我國業者拓展全球經貿網絡，雙方並將擬定相關領域的具體合作計畫，以落實各項協議的推動及執行。