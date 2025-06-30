台英ETP正式簽署 雙邊投資、關鍵產業合作將更深化

我國駐英國代表處大使姚金祥與英國在台辦事處包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）代表，30日在台北正式簽署提升貿易夥伴關係（Enhanced Trade Partnership, ETP）三項領域協議，為台英雙邊經貿合作翻開嶄新的篇章。三項領域協議分別為《台英ETP數位貿易協議》、《台英ETP能源與淨零排放協議》、《台英ETP投資協議》。

自2023年11月台英簽署「提升貿易夥伴關係協議」後，在該協議架構下，雙方同意參照國際經貿領域的最新發展趨勢，就數位貿易、能源與淨零排放及投資三大領域展開談判，歷經近兩年討論協商，雙方順利達成共識並簽署協議。

姚金祥指出，台灣身處印太地區樞紐，是全球半導體與資通訊產業鏈的關鍵角色，亦致力於推動數位創新與能源轉型。英國則在研發創新、數位科技、再生能源及金融服務具備深厚基礎。台英ETP將強化彼此經濟安全與供應鏈穩定性，台灣也將持續扮演最可信賴的夥伴，與英國攜手前行，共同迎向一個更加韌性、永續與繁榮的未來。

包瓊郁表示，非常高興代表英國簽署台英雙邊提升貿易夥伴關係三項領域協議。自二月就任以來，許多人特別提到這項重要的夥伴關係，為英國與台灣深化貿易關係的實際表現。台英共同目標是推動具有戰略意義的產業成長，這在英國上星期剛發布的嶄新產業戰略（Modern Industrial Strategy）和台灣的五大信賴產業中清晰體現，兩者在規模和雄心上密切連結。「而透過合作，我們可以最大化雙邊優勢，幫助彼此實現共榮成長」。

行政院政務委員楊珍妮強調，英國為世界第6大經濟體，也是我國在歐洲的第4大貿易夥伴，而我國是英國在印太地區的第8大貿易夥伴。此外，英國是台灣第2大外資來源，英國是台灣在歐洲第3大投資地。英國2020年脫歐後積極洽簽自由貿易協定，進行全球布局，並將我國列為優先對話與合作的對象。此次透過該協議，展現雙方願意就貿易政策進行對話與合作，未來將有助我國業者拓展全球經貿網絡，雙方並將擬定相關領域的具體合作計畫，以落實各項協議的推動及執行。

英國商貿部副部長Douglas Alexander提及，很高興見證台英「提升貿易夥伴關係」三項領域協議簽署。每項領域都代表著重要合作契機。台灣已是英國潔淨能源產業相關供應鏈的主要市場，繼續持有顯著的成長潛力。在投資方面，雙邊投資的增加，將共同支持包括像是科技及先進製造等具有戰略成長性的產業。而在數位貿易上，前導的台英數位貿易領航計畫展現了對企業的無窮價值。英國上周發布的《貿易戰略Trade Strategy》明示英國對國際貿易策略的重新布局，以「推廣英國優勢，保護英國利益」為原則，而台英《提升貿易夥伴關係協議》正是此策略的絕佳展現，《貿易戰略》中也特別提出有彈性的貿易協議可支持英國在關鍵產業的貿易投資發展。

台英數位貿易協議是台灣對外簽署的第一個數位貿易協議，雙方透過確立共同的數位貿易原則，為企業與消費者提供一個開放、包容、安全且公平的數位貿易環境，保障企業與消費者權益，維護供應鏈網路安全，協助業者降低營運成本並創造新商機。

能源與淨零排放協議是我國簽署的第一個國際綠色貿易協議，台英將協力邁向2050淨零排放，並致力於應對氣候變遷，確保長期能源安全。本協議反映雙方對環境永續的承諾並提供合作平台，透過推動潔淨能源轉型與發展綠色產業，為業者創造綠色貿易機會。英國自許為潔淨能源領航者，台灣則以「淨零轉型五大策略」推動相關政策，雙方將共同打造永續的未來。

投資協議規範雙方應致力促進雙向投資及便捷投資程序，強調發展多元投資政策，特別支持婦女及中小微企業進入國際市場，拓銷商機並提升競爭力。此外，本協議也是台英首度在協議中納入確保雙方業者投資時的公平競爭環境，並同意參照國際投資協定標準，確保國營事業從事商業活動時，須遵循商業運作原則與民間企業競爭，雙方也會就產業補貼政策進行交流，充分反映公平貿易與市場透明度的精神。基於此協議，未來雙方將推動關鍵產業合作，優化投資審查程序，為投資業者建立公平友善之投資環境。

感謝參與三項領域協議談判的單位與行政院經貿談判辦公室的通力合作，包含外交部、經濟部、數位發展部、環境部、交通部、財政部、勞動部、法務部、農業部、公平會、金管會、國發會、原民會、公共工程委員會、行政院性平處、消費者保護處、個人資料保護委員會籌備處及國家通訊傳播委員會、台灣港務公司及我國駐英國代表處等，始能完成此項深具意義的成果。未來，行政院經貿談判辦公室將與各單位緊密合作，將協議內容具體化，確保我國企業能夠實際受惠。